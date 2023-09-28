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Монатік продав свою картину і не тільки задля допомоги постраждалим від війни

28 вересня 2023 17:53
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Монатік продав свою картину і не тільки задля допомоги постраждалим від війни
Співак MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Діма Монатік провів два концерти у Києві, у рамках якого пройшли і благодійні аукціони. Вцілому співак зібрав 5000$ і 105 тисяч гривень для допомоги постраждалим від війни. 

Про це розповів ведучий аукціону Андрій Чорновол у своєму Instagram.

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Продав свою картину 

Діма Монатік на аукціоні, який проходив під час одного з його концертів у Києві, виставив картину, яку сам намалював. На ній співак зобразив два НЛО у небі, між якими нібито кохання. Монатік назвав малюнок "Кохання космічних масштабів". Яскравий малюнок він прикрасив рожевою рамою. 

 

Картина Дмитра Монатіка. Фото: instagram.com/monatik_official

Його було продано за 55 тисяч гривень, які виконавець направить на благодійність. 

 

Картина Дмитра Монатіка. Фото: instagram.com/monatik_official

Також на аукціоні продали вишиванку Володимира Зеленського за 2000 доларів.

 

Аукціон на концерті Дмитра Монатіка. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

А ще два прапори України з підписом Дмитра Монатіка, дин з них за 55 тисяч гривень купив ведучий Олексій Дурнєв. 

 

Аукціон на концерті Дмитра Монатіка. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

Всі гроші з аукціону, а це 5000$ і 105 тисяч гривень, Монатік направить на допомогу сім'ям з деокуплваних та прифронтових територій. 

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Монатік виступив разом з Могилевською. 

Також ми писали, що Тіна Кароль та Діма Монатік розповіли, як і де провели ніч обстрілів. 

 

 

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