Монатік продав свою картину і не тільки задля допомоги постраждалим від війни
Діма Монатік провів два концерти у Києві, у рамках якого пройшли і благодійні аукціони. Вцілому співак зібрав 5000$ і 105 тисяч гривень для допомоги постраждалим від війни.
Про це розповів ведучий аукціону Андрій Чорновол у своєму Instagram.
Продав свою картину
Діма Монатік на аукціоні, який проходив під час одного з його концертів у Києві, виставив картину, яку сам намалював. На ній співак зобразив два НЛО у небі, між якими нібито кохання. Монатік назвав малюнок "Кохання космічних масштабів". Яскравий малюнок він прикрасив рожевою рамою.
Його було продано за 55 тисяч гривень, які виконавець направить на благодійність.
Також на аукціоні продали вишиванку Володимира Зеленського за 2000 доларів.
А ще два прапори України з підписом Дмитра Монатіка, дин з них за 55 тисяч гривень купив ведучий Олексій Дурнєв.
Всі гроші з аукціону, а це 5000$ і 105 тисяч гривень, Монатік направить на допомогу сім'ям з деокуплваних та прифронтових територій.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Монатік виступив разом з Могилевською.
Також ми писали, що Тіна Кароль та Діма Монатік розповіли, як і де провели ніч обстрілів.