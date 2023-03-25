Монатік проїхався в київській електричці: пасажири все зняли на відео

Співак Дмитро Монатік (MONATIK)

Співака Дмитра Монатіка (MONATIK) побачили у київський міській електричці. Артист не скористався транспортом в особистих цілях. Монатік з музикантами влаштував запальний виступ перед пасажирами та працівниками Укрзалізниці.

Відео імпровізованого концерту з’явились у соціальних мережах.

Подробиці

Перед виступом у кільцевій київській електричці Монатік сфотографувався з деякими працівниками Укрзалізниці.

А потім влаштував концерт. Наразі невідомо, до якої саме ініціативи доєднався Монатік. Залізничники поки що не повідомили, з якою саме метою запросили популярного виконавця. Але пообіцяли згодом прозвітувати про цей івент.

В коментарях користувачі соцмереж по-різному поставилися до імпровізованого концерту.

Неймовірно! Я була б щаслива потрапити на наступний флешмоб. Чекаємо

За той гонорар, що він бере, краще б заплатили людям, щоб деякі платформи до ладу привести

Ні, ну, ми всі вже звикли до жебраків, що співають в електричках, але це новий рівень

Нагадаємо, раніше ми писали, що Монатік показав, як перезаписує російськомовні хіти українською. Також ми розповідали, що Монатік показав грамоти подяки, які отримав від захисників та захисниць нашої країни.