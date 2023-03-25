Монатик проехался в киевской электричке: пассажиры все сняли на видео
Певца Дмитрия Монатика (MONATIK) увидели в киевской городской электричке. Артист не пользовался транспортом в личных целях. Монатик с музыкантами устроил зажигательное выступление перед пассажирами и работниками Укрзализныци.
Видео импровизированного концерта появилось в социальных сетях.
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Перед выступлением в кольцевой киевской электричке Монатик сфотографировался с некоторыми работниками Укрзализныци.
А потом устроил концерт. Пока неизвестно, к какой именно инициативе присоединился Монатик. Железнодорожники не сообщили, с какой целью пригласили популярного исполнителя. Но пообещали отчитаться об этом ивенте.
В комментариях пользователи соцсетей по-разному отнеслись к импровизированному концерту.
- Невероятно! Я была бы счастлива попасть на следующий флешмоб. Ждем
- За тот гонорар, что он берет, лучше бы заплатили людям, чтобы некоторые платформы в порядок привести
- Нет, ну, мы все уже привыкли к нищим, поющим в электричках, но это новый уровень
Напомним, ранее мы писали, что Монатик показал, как перезаписывает русскоязычные хиты на украинском. Также мы рассказывали, что Монатик показал грамоты благодарности, полученные от защитников и защитниц нашей страны.