Монатик проехался в киевской электричке: пассажиры все сняли на видео

Певец Дмитрий Монатик (MONATIK)

Певца Дмитрия Монатика (MONATIK) увидели в киевской городской электричке. Артист не пользовался транспортом в личных целях. Монатик с музыкантами устроил зажигательное выступление перед пассажирами и работниками Укрзализныци.

Видео импровизированного концерта появилось в социальных сетях.

Подробности

Перед выступлением в кольцевой киевской электричке Монатик сфотографировался с некоторыми работниками Укрзализныци.

А потом устроил концерт. Пока неизвестно, к какой именно инициативе присоединился Монатик. Железнодорожники не сообщили, с какой целью пригласили популярного исполнителя. Но пообещали отчитаться об этом ивенте.

В комментариях пользователи соцсетей по-разному отнеслись к импровизированному концерту.

Невероятно! Я была бы счастлива попасть на следующий флешмоб. Ждем

За тот гонорар, что он берет, лучше бы заплатили людям, чтобы некоторые платформы в порядок привести

Нет, ну, мы все уже привыкли к нищим, поющим в электричках, но это новый уровень

Напомним, ранее мы писали, что Монатик показал, как перезаписывает русскоязычные хиты на украинском. Также мы рассказывали, что Монатик показал грамоты благодарности, полученные от защитников и защитниц нашей страны.