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Монатік показав, як перезаписує російськомовні хіти українською: шанувальники відреагували

11 березня 2023 16:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співак Дмитро Монатік (MONATIK)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Від початку повномасштабної війни українські музиканти намагаються на своїх концертах виконувати переважно україномовні пісні. Ті, у кого в репертуарі таких композицій не багато, записують їх. А дехто переписує російськомовні хіти українською.

Співак Дмитро Монатік (MONATIK) показав у своєму Instagram, як можливо звучатиме пісня "Увлиувт".

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Деталі 

"Коли казав, що не будеш перекладати свої пісні, але варто було спробувати і не можеш зупинитися. Працюємо на улюбленій студії в Києві. Всім гарного та спокійного дня", — написав Дмитро. 

На відео Монатік співає українською популярний хіт, кліп на який знімали 2017 року. Воно набрало 36 млн переглядів. А ось україномовна версія пісні "Увлиувт" лише за кілька годин отримала понад 17 тисяч лаків. Їх поставили чимало знаменитостей: співачки Світлана Тарабарова, Віра Брежнєва, Світлана Лобода, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий, співаки Kishe, Wellboy, телеведуча Катерина Осадча та інші. 

Більшості підписників сподобалась нова версія хіта. Свій захват вони висловили в коментарях під публікацією.  

  • Я днями слухала ваші старі пісні і подумала, що було б круто аби вони зазвучали українською
  • Українською звучить ще милозвучніше і наче ближче до серця. Це щось
  • Боже, як шикарно! Боялась що улюблені пісні будуть якось "не так" звучати, але як українською може щось бути не так?! Велика вдячність, що ви спробували!

Втім, деякі підписники влаштували Дмитру Монатіку "холодний душ" в коментарях.

  • Скажу, що обожнювала вас до війни, а потім раптово перестала слухати, бо російський репертуар у вас
  • То треба було війну, щоб почути у волинського артиста українську мову. Якось уже не хочеться це слухати. Нові треки українською, давайте. А подавати старе під соусом "я змінився" — о ні, бро! Не цікаво

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова презентувала нову україномовну програму "Все буде добре". Усі попередні російськомовні хіти були не лише перекладені, а й трансформувалися як музично, так і ідейно.

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