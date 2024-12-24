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Монатік втретє став батьком

24 грудня 2024 19:42
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
У Монатіка поповнення в родині
Співак Дмитро Монатік. Фото: instagram.com/monatik_official/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Популярний український співак, композитор і танцюрист Дмитро Монатік поділився із шанувальниками радісною новиною. Артист втретє став батьком.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Напередодні Різдва артист поділився зворушливими кадрами із родиною. Монатік позує біля новорічної ялинки разом з дружиною Іриною, синами Платоном і Данилом та тримає на руках нового члена родини. У подружжя народився третій хлопчик.

Виконавець привітав шанувальників зі святами та подякував за підтримку.

"Всіх вітаємо з наступаючими святами.
Дякуємо кожному, хто з нами!
Нехай будуть здорові всі діти, їхні тати й мами.
Нехай тиша панує небесами,
а нелюди проходять сторонами", — написав співак.

Нагадаємо, нещодавно акторка та зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна вдруге стала мамою. А також співачка Даша Астаф'єва відреагувала на чутки про вагітність.

Дмитро Монатік діти родина українські зірки сини

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