У Монатіка поповнення в родині

Монатік втретє став батьком
Популярний український співак, композитор і танцюрист Дмитро Монатік поділився із шанувальниками радісною новиною. Артист втретє став батьком.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
В Монатіка народився син
Напередодні Різдва артист поділився зворушливими кадрами із родиною. Монатік позує біля новорічної ялинки разом з дружиною Іриною, синами Платоном і Данилом та тримає на руках нового члена родини. У подружжя народився третій хлопчик.
Виконавець привітав шанувальників зі святами та подякував за підтримку.
"Всіх вітаємо з наступаючими святами.
Дякуємо кожному, хто з нами!
Нехай будуть здорові всі діти, їхні тати й мами.
Нехай тиша панує небесами,
а нелюди проходять сторонами", — написав співак.
Нагадаємо, нещодавно акторка та зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна вдруге стала мамою. А також співачка Даша Астаф'єва відреагувала на чутки про вагітність.
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