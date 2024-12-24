В Монатике пополнение в семье

Певец Дмитрий Монатик. Фото: instagram.com/monatik_official/

Популярный украинский певец, композитор и танцор Дмитрий Монатик поделился с поклонниками радостной новостью. Артист третий раз стал отцом.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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У Монатика родился сын

В канун Рождества артист поделился трогательными кадрами с семьей. Монатик позирует около новогодней елки вместе с женой Ириной, сыновьями Платоном и Даниилом и держит на руках нового члена семьи. У супругов родился третий мальчик.

Исполнитель поздравил поклонников с праздниками и поблагодарил за поддержку.

"Всех поздравляем с наступающими праздниками.

Спасибо каждому, кто с нами!

Да будут здоровы все дети, их папы и мамы.

Пусть тишина властвует небесами,

а изверги проходят сторонами", — написал певец.

Напомним, недавно актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой. А также певица Даша Астафьева отреагировала на слухи о беременности.