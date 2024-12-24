В Монатике пополнение в семье

Монатик в третий раз стал отцом
Популярный украинский певец, композитор и танцор Дмитрий Монатик поделился с поклонниками радостной новостью. Артист третий раз стал отцом.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
У Монатика родился сын
В канун Рождества артист поделился трогательными кадрами с семьей. Монатик позирует около новогодней елки вместе с женой Ириной, сыновьями Платоном и Даниилом и держит на руках нового члена семьи. У супругов родился третий мальчик.
Исполнитель поздравил поклонников с праздниками и поблагодарил за поддержку.
"Всех поздравляем с наступающими праздниками.
Спасибо каждому, кто с нами!
Да будут здоровы все дети, их папы и мамы.
Пусть тишина властвует небесами,
а изверги проходят сторонами", — написал певец.
Напомним, недавно актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой. А также певица Даша Астафьева отреагировала на слухи о беременности.
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