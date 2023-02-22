Моніка Беллуччі закрутила роман з режисером Тімом Бертоном — фото

Моніка Беллуччі закрутила роман з відомим режисером: їх підловили папараці під час побачення
Італійська акторка Моніка Беллуччі зустрічається із 64-річним американським режисером Тімом Бертоном. Роман зіркової пари триває вже чотири місяці.
Про це повідомляє французька газета Paris Match.
-
На Тернопільщині у понад 20 людей різко погіршився зір після візиту офтальмологічної клініки
-
"Що в них в голові": Огнєвіч зізналась, що росіяни пропонують їй співпрацю під час війни
-
Строк дії зернової угоди закінчується в березні: що прогнозують у Мінагрополітики
-
Україна готує потужні санкції проти російських фінустанов: Зеленський вніс у Раду документ
-
Коли в Україні чекати потепління: прогноз погоди від народного синоптика
-
Зеленський підписав закон про ввезення безпілотників та рацій без мит і ПДВ
-
"Обіграти "Реал" майже неможливо": Салах прокоментував поразку "Ліверпуля" у 1/8 Ліги чемпіонів
-
Продавали місця на ринках: посадовцю КМДА повідомили про підозру
-
Негода на Одещині залишила тисячі домівок без світла: де найскладніша ситуація
-
Уряд полегшив працевлаштування українським медикам за кордоном
Деталі
Видання опублікувало кадр, на якому 58-річна Беллуччі та Бертон гуляють Парижем, тримаючись за руки. Подробиці їхнього роману газета обіцяє розповісти у наступному номері. Їхні стосунки, за даними видання, почалися під час кінофестивалю імені братів Люм'єр, який пройшов у французькому Ліоні у жовтні минулого року.
Моніка Беллуччі чотири роки тому розійшлась із французьким художником Ніколя Лефевром. Раніше актриса 17 років була в шлюбі із французьким актором Венсаном Касселем, від якого має дві дочки. Вони розлучилися у 2013 році.
Тім Бертон у 2014-му розлучився з британською акторкою Гелен Бонем Картер, на якій був одружений 13 років. Вони мають двох спільних дітей.
Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська акторка Меган Фокс повернулась в Instagram та прокоментувала чутки про зради Machine Gun Kelly. Також ми розповідали, що іспанській футболіст Жерар Піке вперше показав, з ким зрадив колумбійській співачці Шакірі.