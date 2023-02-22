Моніка Беллуччі закрутила роман з режисером Тімом Бертоном — фото

Італійська акторка Моніка Беллуччі

Італійська акторка Моніка Беллуччі зустрічається із 64-річним американським режисером Тімом Бертоном. Роман зіркової пари триває вже чотири місяці.

Про це повідомляє французька газета Paris Match.

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Видання опублікувало кадр, на якому 58-річна Беллуччі та Бертон гуляють Парижем, тримаючись за руки. Подробиці їхнього роману газета обіцяє розповісти у наступному номері. Їхні стосунки, за даними видання, почалися під час кінофестивалю імені братів Люм'єр, який пройшов у французькому Ліоні у жовтні минулого року.

Моніка Беллуччі чотири роки тому розійшлась із французьким художником Ніколя Лефевром. Раніше актриса 17 років була в шлюбі із французьким актором Венсаном Касселем, від якого має дві дочки. Вони розлучилися у 2013 році.

Тім Бертон у 2014-му розлучився з британською акторкою Гелен Бонем Картер, на якій був одружений 13 років. Вони мають двох спільних дітей.

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