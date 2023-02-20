Меган Фокс повернулась в Instagram та прокоментувала чутки про зради Machine Gun Kelly
Зірка "Трансформерів", акторка Меган Фокс на тлі розставання з рок-музикантом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly) видалила Instagram. Втім, голлівудська красуня вирішила повернутися, аби розставити всі крапки над "і".
У своїй соцмережі Фокс опублікувала звернення до шанувальників та ЗМІ.
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Деталі
Меган Фокс відписалася від бойфренда, а перш ніж повністю видалити свій обліковий запис в Instagram — додала у підписки Гаррі Стайлса, Тімоті Шаламе та Емінема, якого Machine Gun Kelly терпіти не може.
Втім, 36-річна акторка відновила доступ до соціальної мережі. Щоправда, в профайлі зникли всі фотографії.
"Жодні треті особи в наші стосунки не втручалися. Крім, звичайно, користувачів соцмереж, ботів і демонів. Я дуже не хочу позбавляти вас можливості розповсюджувати необґрунтовані плітки, але вам варто поховати цю історію і залишити всіх безневинних людей у спокої", — написала акторка.
Фокс мала на увазі роман Колсона з гітаристкою свого бенду, Софі Ллойд. Напередодні її менеджер спростував ці чутки.
"Будь-які припущення про те, що вона колись поводилася непрофесійно або виходила за межі робочих відносин, не відповідають дійсності. Це неповажно щодо неї як жінки-артистки", — написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Фокс та Machine Gun Kelly пішли до психолога, аби врятувати свої стосунки.