Моника Беллуччи закрутила роман с режиссером Тимом Бертоном

Моника Беллуччи закрутила роман с известным режиссером: их подловили папарацци во время свидания
Итальянская актриса Моника Беллуччи встречается с 64-летним американским режиссером Тимом Бертоном. Роман звездной пары длится уже четыре месяца.
Об этом сообщает французская газета Paris Match.
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Подробности
Издание опубликовало кадр, на котором 58-летняя Беллуччи и Бертон гуляют по Парижу, держась за руки. Подробности их романа газета обещает рассказать в следующем номере. Их отношения, по данным издания, начались во время кинофестиваля имени братьев Люмьер, прошедшего во французском Лионе в октябре прошлого года.
Моника Беллуччи четыре года назад разошлась с французским художником Николя Лефевром. Ранее актриса 17 лет была в браке с французским актером Венсаном Касселем, от которого у нее две дочери. Они развелись в 2013 году.
Тим Бертон в 2014-м расстался с британской актрисой Хелен Бонэм Картер, на которой был женат 13 лет. У них двое общих детей.
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