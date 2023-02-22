Моника Беллуччи закрутила роман с режиссером Тимом Бертоном

Итальянская актриса Моника Беллуччи

Итальянская актриса Моника Беллуччи встречается с 64-летним американским режиссером Тимом Бертоном. Роман звездной пары длится уже четыре месяца.

Об этом сообщает французская газета Paris Match.

Подробности

Издание опубликовало кадр, на котором 58-летняя Беллуччи и Бертон гуляют по Парижу, держась за руки. Подробности их романа газета обещает рассказать в следующем номере. Их отношения, по данным издания, начались во время кинофестиваля имени братьев Люмьер, прошедшего во французском Лионе в октябре прошлого года.

Моника Беллуччи четыре года назад разошлась с французским художником Николя Лефевром. Ранее актриса 17 лет была в браке с французским актером Венсаном Касселем, от которого у нее две дочери. Они развелись в 2013 году.

Тим Бертон в 2014-м расстался с британской актрисой Хелен Бонэм Картер, на которой был женат 13 лет. У них двое общих детей.

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