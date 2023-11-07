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Моргенштерн зізнався, що хоче повернутися до Росії, але боїться

7 листопада 2023 16:35
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Моргенштерн зізнався, що хоче повернутися до Росії, але боїться
Російський музикант і шоумен Алішер Моргенштерн. Скриншот з YouTube: Осторожно: Собчак
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Російський музикант і шоумен Алішер Моргенштерн, визнаний Мін'юстом РФ іноагентом,  зізнався, що сумує за домом і хоче повернутися до Росії, але боїться, що його відправлять на СВО. 

Про це музикант розповів в інтерв'ю російській пропагандистці Ксенії Собчак. 

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"В їхніх очах я злодій"

Моргенштерн на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступив проти війни і навіть записав трек, у якому виказав свою позицію. 

Після цього виконавця визнали іноагентом, а він, у свою чергу, залишив країну і вирушив жити у Арабські Емірати. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Протягом року він подорожував Європою разом зі своєю дівчиною, українкою Лізою Василенко. Проте нещодавно пара розійшлася. 

Наразі він живе у Дубаї, де і дав інтервʼю Ксенії Собчак. У ньому він зізнався, що боїться повертатися, особливо після інциденту з блогером Данією Мілохіним, якого змусили залишити Росію.

 

Скриншот з інтерв'ю Моргенштерна Ксенії Собчак на YouTube: Осторожно: Собчак

"Я сумую за домівкою. Дім – це не квартира. Це концерти у Росії. Це люди рідні, божевільні. Я хочу додому, хочу мати змогу приїжджати додому. Боюся повертатися", — розповів Алішер Моргенштерн.

Музикант навів у приклад ситуацію з тіктокером Данею Мілохіним, який був змушений після повернення до Росії відразу її покинути через те, що його хотіли мобілізувати. Тоді глава Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна закликала відправити Мілохіна до армії. 

 

Блогер Даня Мілохін. Фото: росЗМІ

"Повернувся і що сталося? А це дитина. В їхніх очах я капець злодій. Боюся", – резюмував Моргенштерн.

Нагадаємо, скандальна акторка Ліза Василенко розійшлася з російським репером Моргенштерном. 

Також ми писали, що через Собчак Моргенштерн не може повернутися додому. 

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