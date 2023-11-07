Моргенштерн признался, что хочет вернуться в Россию, но боится

Российский музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн. Скриншот из YouTube: Осторожно: Собчак

Российский музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн, признанный Минюстом РФ иноагентом, признался, что скучает по дому и хочет вернуться в Россию, но боится, что его отправят на СВО.

Об этом музыкант рассказал в интервью российской пропагандистке Ксении Собчак.

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"В их глазах я злодей"

Моргенштерн в начале пономасштабного вторжения России в Украину выступил против войны и даже записал трек, в котором изложил свою позицию.

После этого исполнителя признали иноагентом, а он, в свою очередь, покинул страну и отправился жить в Арабские Эмираты.

В течение года он путешествовал по Европе вместе со своей девушкой, украинкой Лизой Василенко. Однако недавно пара разошлась.

Сейчас он живет в Дубае, где и дал интервью Ксении Собчак. В нем он признался, что боится возвращаться, особенно после инцидента с блоггером Данией Милохиным, которого заставили покинуть Россию.

Скриншот из интервью Моргенштерна Ксении Собчак на YouTube: Осторожно: Собчак

"Я скучаю по дому. Дом – это не квартира. Это концерты в России. Это люди родные, безумные. Я хочу домой, хочу иметь возможность приезжать домой. Боюсь возвращаться", — рассказал Алишер Моргенштерн.

Музыкант привел в пример ситуацию с тиктокером Даней Милохиным, который был вынужден по возвращении в Россию сразу ее покинуть из-за того, что его хотели мобилизовать. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отправить Милохина в армию.

Блогер Даня Милохин. Фото: росСМИ

"Вернулся и что произошло? А это ребенок. В их глазах я большой злодей. Боюсь", – резюмировал Моргенштерн.

Напомним, скандальная актриса Лиза Василенко разошлась с российским рэпером Моргенштерном.

Также мы писали, что из-за Собчака Моргенштерн не может вернуться домой.