Скандальна акторка Ліза Василенко розійшлася з російським репером Моргенштерном, — росЗМІ

Ліза Василенко і Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Скандальна блогерка, зірка серіалу "Школа" Ліза Василенко розійшлася з російським репером Моргенштерном, з яким була разом півроку.

Про це репер нібито зізнався в інтерв'ю Ксенії Собчак, яке поки що не вийшло, про це пишуть російські ЗМІ.

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Перше і божевільне кохання

До повномасштабного вторгнення українська акторка Ліза Василенко жила в Росії. Більше того, в одному з інтерв'ю дівчина розповідала, що їй неподобається Україна і обзивала українців, які її критикували.

Проте після 24 лютого 2022 року дівчина вибачилася за свої слова і поїхала з Росії в Європу.

З РФ виїхав і репер Моргенштерн, адже виступив проти кривавої політики путіна. Він навіть записав антивоєнний трек після якого його визнали іноагентом. Зараз Алішер (це ім'я репера) не говорить про війну.

Про стосунки акторки і репера стало відомо у травні цього року. Півроку своїх стосунків вони подорожували світом і насолоджувалися компанією один одного. Проте, вочевидь, щось пішло не так.

В інтерв'ю Ксенії Собчак, яке вийде згодом, Моргенштерн зізнався, що вони розійшлися.

Він не вдавався у подробиці, але зазначив, що Василенко була його "першим і божевільним" коханням. Алішер розповів, що їхній роман був як у кіно, з метеликами в животі і так далі.

Прихильники припускають, що пара розійшлася через зраду репера, адже саме це стало причиною його розлучення з ексдружиною Діларою.

Про те, що закінчила стосунки саме Ліза свідчить і те, що вона видалила всі сумісні фото зі своїх соцмереж.

Нагадаємо, зірка серіалу "Школа" показала відверту фотосесію: вже не така скромна.

Також ми писали, що через Собчак Моргенштерн не може повернутися додому.