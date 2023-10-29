Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Скандальна акторка Ліза Василенко розійшлася з російським репером Моргенштерном, — росЗМІ arrow

Скандальна акторка Ліза Василенко розійшлася з російським репером Моргенштерном, — росЗМІ

29 жовтня 2023 16:25
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Скандальна акторка Ліза Василенко розійшлася з російським репером Моргенштерном, — росЗМІ
Ліза Василенко і Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Скандальна блогерка, зірка серіалу "Школа" Ліза Василенко розійшлася з російським репером Моргенштерном, з яким була разом півроку. 

Про це репер нібито зізнався в інтерв'ю Ксенії Собчак, яке поки що не вийшло, про це пишуть російські ЗМІ

Читайте також:

Перше і божевільне кохання 

До повномасштабного вторгнення   українська акторка Ліза Василенко жила в Росії. Більше того, в одному з інтерв'ю дівчина розповідала, що їй неподобається Україна і обзивала українців, які її критикували. 

Проте після 24 лютого 2022 року дівчина вибачилася за свої слова і поїхала з Росії в Європу. 

 

З РФ виїхав і репер Моргенштерн, адже виступив проти кривавої політики путіна. Він навіть записав антивоєнний трек після якого його визнали іноагентом. Зараз Алішер (це ім'я репера) не говорить про війну. 

Про стосунки акторки  і репера стало відомо у травні цього року. Півроку своїх стосунків вони подорожували світом і насолоджувалися компанією один одного. Проте, вочевидь, щось пішло не так.  

 

В інтерв'ю Ксенії Собчак, яке вийде згодом, Моргенштерн зізнався, що вони розійшлися. 

Він не вдавався у подробиці, але зазначив, що Василенко була його "першим і божевільним" коханням. Алішер розповів, що їхній роман був як у кіно, з метеликами в животі і так далі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ВПШ (@vpshmagazine)

Прихильники припускають, що пара розійшлася через зраду репера, адже саме це стало причиною його розлучення з ексдружиною Діларою. 

Про те, що закінчила стосунки саме Ліза свідчить і те, що вона видалила всі сумісні фото зі своїх соцмереж. 

Нагадаємо, зірка серіалу "Школа" показала відверту фотосесію: вже не така скромна. 

Також ми писали, що через Собчак Моргенштерн не може повернутися додому. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі