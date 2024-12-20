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Мультивсесвіт Бадоєва та Навроцької зібрав мільйон для військових

20 грудня 2024 12:15
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Мультивсесвіт "Хроніки Сили" Алана Бадоєва та Ольги Навроцької зібрав мільйон для військових
Режисер Алан Бадоєв на аукціоні. Фото: менеджмент артиста
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Напередодні режисер Алан Бадоєв та дизайнерка Ольга Навроцька представили спільний проєкт "Хроніки Сили". Це перший український фентезі-всесвіт, метою якого є відновити знання та міфи про український народ, які були приховані, переписані або знищені. Перші колекційні постери із зображеннями головних героїв мультимедійного всесвіту "Хроніки Сили" пішли з молотка.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистів. 

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Аукціон Алана Бадоєва та Ольги Навроцької

Завдяки аукціону вдалося зібрати 960 тисяч гривень. Усі кошти були спрямовані на придбання та облаштування мікроавтобуса для екіпажу БпЛА, який працює на Покровському напрямку. 

До аукціону за підтримки благодійного фонду INSPIRA долучилися Павло Овчинніков, який придбав постер Хорта; Владислав Штіпельман, у якого тепер є постер княгині Ольги. Борис Марков купив постер Перуна. Також в аукціоні взяли участь Анна Маркова й Світлана Єрмакова. 

Аукціон Бадоєва та Навроцької
Учасник благодійного аукціону, який придбав постер Ольги. Фото: менеджмент артистів
Аукціон Бадоєва та Навроцької
Учасниця благодійного аукціону, який придбала постер Марени. Фото: менеджмент артистів

Зазначимо, що проєкт "Хроніки Сили", творцями якого виступили Ольга Навроцька та Алан Бадоєв, стартував восени 2024 року і вже за перші три місяці приніс майже мільйон гривень на благодійну ініціативу. 

Вже наступного року команда креаторів представить перші продукти мультивсесвіту, до якого увійдуть комікси, художня книга, анімаційний та художній серіали, а також комп’ютерна рольова гра.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бадоєв показав залаштунки знімання кліпу Макса Барських та Артема Пивоварова. Також ми розповідали, що Алан Бадоєв отримав особливу нагороду від президента України Володимира Зеленського.

аукціон Алан Бадоєв благодійність Ольга Навроцька українські зірки

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