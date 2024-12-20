Мультивселенная "Хроники Силы" Алана Бадоева и Ольги Навроцкой собрал миллион для военных

Режиссер Алан Бадоев на аукционе. Фото: менеджмент артиста

Накануне режиссер Алан Бадоев и дизайнер Ольга Навроцкая представили общий проект "Хроніки Сили". Это первая украинская фэнтези-вселенная, целью которой является восстановить знания и мифы об украинском народе, скрытые, переписанные или уничтоженные. Первые коллекционные постеры с изображениями главных героев мультимедийной вселенной "Хроніки Сили" ушли с молотка.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистов.

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Благодаря аукциону удалось собрать 960 тысяч гривен. Все средства были направлены на приобретение и обустройство микроавтобуса для экипажа БпЛА, работающего на Покровском направлении.

К аукциону при поддержке благотворительного фонда INSPIRA присоединились Павел Овчинников, купивший постер Хорта; Владислав Штипельман, у которого теперь есть постер княгини Ольги. Борис Марков купил постер Перуна. Также в аукционе приняли участие Анна Маркова и Светлана Ермакова.

Участник благотворительного аукциона, который приобрел постер Ольги. Фото: менеджмент артистов

Участница благотворительного аукциона, которая приобрела постер Марены. Фото: менеджмент артистов.

Проект "Хроніки Сили", создателями которого выступили Ольга Навроцкая и Алан Бадоев, стартовал осенью этого года и уже за первые три месяца принес почти миллион гривен на благотворительную инициативу.

Уже в следующем году креаторская команда представит первые продукты мультивселенной, в которую войдут комиксы, художественная книга, анимационный и художественный сериалы, а также компьютерная ролевая игра.

Напомним, ранее мы писали, что Бадоев показал закулисье съемки клипа Макса Барских и Артема Пивоварова. Также мы рассказывали, что Алан Бадоев получил особую награду от президента Украины Владимира Зеленского.