Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мультивселенная Бадоева и Навроцкой собрал миллион для военных arrow

Мультивселенная Бадоева и Навроцкой собрал миллион для военных

20 декабря 2024 12:15
Евгений Берестюк - Редактор
Мультивселенная "Хроники Силы" Алана Бадоева и Ольги Навроцкой собрал миллион для военных
Режиссер Алан Бадоев на аукционе. Фото: менеджмент артиста
Евгений Берестюк - Редактор

Накануне режиссер Алан Бадоев и дизайнер Ольга Навроцкая представили общий проект "Хроніки Сили". Это первая украинская фэнтези-вселенная, целью которой является восстановить знания и мифы об украинском народе, скрытые, переписанные или уничтоженные. Первые коллекционные постеры с изображениями главных героев мультимедийной вселенной "Хроніки Сили" ушли с молотка.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистов.

Читайте также:

Аукцион Алана Бадоева и Ольги Навроцкой

Благодаря аукциону удалось собрать 960 тысяч гривен. Все средства были направлены на приобретение и обустройство микроавтобуса для экипажа БпЛА, работающего на Покровском направлении.

К аукциону при поддержке благотворительного фонда INSPIRA присоединились Павел Овчинников, купивший постер Хорта; Владислав Штипельман, у которого теперь есть постер княгини Ольги. Борис Марков купил постер Перуна. Также в аукционе приняли участие Анна Маркова и Светлана Ермакова.

Аукцион Бадоева и Навроцкого
Участник благотворительного аукциона, который приобрел постер Ольги. Фото: менеджмент артистов
Аукцион Бадоева и Навроцкого
Участница благотворительного аукциона, которая приобрела постер Марены. Фото: менеджмент артистов.

Проект "Хроніки Сили", создателями которого выступили Ольга Навроцкая и Алан Бадоев, стартовал осенью этого года и уже за первые три месяца принес почти миллион гривен на благотворительную инициативу.

Уже в следующем году креаторская команда представит первые продукты мультивселенной, в которую войдут комиксы, художественная книга, анимационный и художественный сериалы, а также компьютерная ролевая игра.

Напомним, ранее мы писали, что Бадоев показал закулисье съемки клипа Макса Барских и Артема Пивоварова. Также мы рассказывали, что Алан Бадоев получил особую награду от президента Украины Владимира Зеленского.

аукцион Алан Бадоев благотворительность Ольга Навроцкая украинские звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:33 В ГСЧС сообщили о последствиях российской атаки на Киев

12:31 В Украине прекратили работу госреестры — что известно

12:16 Скандал с ТЦК в Вышгороде — мужчина впервые рассказал о ситуации

12:08 Требовал деньги у уклонистов — на Львовщине судили военного

12:02 На рынке труда появилось 50 новых профессий — кем можно работать

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

11:58 Украинские ВМС получат новые корабли — когда и какие

11:44 Известные врачи изменят программу обучения для медиков Львова

11:39 Кличко назвал количество пострадавших в результате атаки на Киев

11:35 Шесть вспышек на Солнце — ждать ли магнитных бурь сегодня

11:32 Налог на недвижимость ляжет на плечи покупателей — что надо знать

12:33 В ГСЧС сообщили о последствиях российской атаки на Киев

12:31 В Украине прекратили работу госреестры — что известно

12:16 Скандал с ТЦК в Вышгороде — мужчина впервые рассказал о ситуации

12:08 Требовал деньги у уклонистов — на Львовщине судили военного

12:02 На рынке труда появилось 50 новых профессий — кем можно работать

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

11:58 Украинские ВМС получат новые корабли — когда и какие

11:44 Известные врачи изменят программу обучения для медиков Львова

11:39 Кличко назвал количество пострадавших в результате атаки на Киев

11:35 Шесть вспышек на Солнце — ждать ли магнитных бурь сегодня

11:32 Налог на недвижимость ляжет на плечи покупателей — что надо знать

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине