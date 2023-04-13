Музична премія YUNA 2023: коли дивитись церемонію та скільки буде переможців

Статуетки музичної премії YUNA. Фото: yuna.ua

Вже наступного вівторка, 18 квітня, національна музична премія YUNA оголосить переможців. Як і в минулі рази, урочиста церемонія відбудеться онлайн на YouTube-каналі YunaAwards.

Новини.LIVE розкаже детальніше про премію, мати яку мріють чимало артистів.

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В цьому році YUNA стане вже дванадцятою в історії премії. Гасло 2023 року — "Пісні незламної України". Через повномасштабну війну, цього року оргкомітет премії суттєво змінив регламент.

Переможців за традицією оберуть члени журі. Але вибір вони робитимуть не у звичних номінаціях, а лише з одного списку: ТОП-100 пісень, які отримали найбільшу ротацію на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого — 31 грудня 2022 року.

12 треків, які отримають найбільше голосів експертів, стануть переможцями. Початок трансляції розпочнеться о 12.00. Ведучим церемонії стане шоумен Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук вестиме премію YUNA не вперше. Фото: google.com

"В умовах широкомасштабної війни вважаємо неприпустимим влаштовувати пряму конкуренцію і визначати, скажімо, хто кращий виконавець — MONATIK чи Артем Пивоваров. Нам важливо нагородити і надихнути тих артистів, які спромоглися створити дійсно незламну музику, що гартувала бойовий дух українців у найтяжчий рік нашої сучасної історії", — розповів співзасновник та генпродюсер YUNA Павло Шилько.

До складу журі YUNA традиційно входять представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та аналітики ЗМІ із понад п’ятирічним досвідом роботи у відповідній сфері.

Окремо оргкомітетом YUNA буде присуджено спеціальні нагороди представникам музичної індустрії України за їхній особливий внесок у розвиток української музики в умовах повномасштабної війни, підтримку армії України, захист незалежності та територіальної цілісності України, видатні соціальні проєкти. Володарів спецнагород організатори YUNA назвуть пізніше.

Нагороди YUNA не зможуть отримати не лише артисти країн-агресорок, а й ті, хто публічно підтримав російську агресію проти України, перебувають під санкціями України, країн ЄС та США, до або після широкомасштабного вторгнення публічно не ідентифікували себе як українські виконавці.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українських зірок виступить у півфіналах "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що співак Wellboy пішов від продюсерів: ті погрожують судом.