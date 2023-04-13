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Музыкальная премия YUNA 2023: когда смотреть церемонию и сколько будет победителей

13 апреля 2023 12:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Музыкальная премия YUNA 2023: когда смотреть церемонию и сколько будет победителей
Статуэтки музыкальной премии YUNA. Фото: yuna.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в следующий вторник, 18 апреля, национальная музыкальная премия YUNA объявит победителей. Как и в прошлые разы, торжественная церемония пройдет онлайн на YouTube-канале YunaAwards.

Новини.LIVE расскажет подробнее о премии, иметь которую мечтают многие артисты.

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В этом году YUNA станет уже двенадцатой в истории премии. Лозунг 2023 года — "Песни несокрушимой Украины". Из-за полномасштабной войны в этом году оргкомитет премии существенно изменил регламент.

Победителей по традиции выберут члены жюри. Но выбор они будут делать не в привычных номинациях, а только из одного списка: ТОП-100 песен, получивших наибольшую ротацию на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля - 31 декабря 2022 года.

12 треков, которые получат больше голосов экспертов, станут победителями. Начало трансляции начнется в 12:00. Ведущим церемонии станет шоумен Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук будет вести премию YUNA не в первый раз. Фото: google.com

"В условиях широкомасштабной войны считаем недопустимым устраивать прямую конкуренцию и определять, скажем, кто лучший исполнитель — MONATIK или Артем Пивоваров. Нам важно наградить и вдохновить тех артистов, которые смогли создать действительно несокрушимую музыку, закаляющую боевой дух украинцев", — рассказал соучредитель и генпродюсер YUNA Павел Шилько.

В состав жюри YUNA традиционно входят представители радиостанций, музыкального телевидения, билетных операторов, музыкальные обозреватели и аналитики СМИ с более чем пятилетним опытом работы в соответствующей сфере.

Отдельно оргкомитетом YUNA будут присуждены специальные награды представителям музыкальной индустрии Украины за их особый вклад в развитие украинской музыки в условиях полномасштабной войны, поддержку армии Украины, защиту независимости и территориальной целостности Украины, выдающиеся социальные проекты. Обладателей спецнаград организаторы YUNA назовут позже.

Награды YUNA не смогут получить не только артисты стран-агрессорок, но и те, кто публично поддержал российскую агрессию против Украины, находятся под санкциями Украины, стран ЕС и США до или после широкомасштабного вторжения публично не идентифицировали себя как украинские исполнители.

Напомним, ранее мы писали, кто из украинских звезд выступит в полуфиналах "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что певец Wellboy ушел от продюсеров: те угрожают судом.

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