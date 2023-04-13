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Без Сердючки та Джамали: хто з українських зірок виступить у півфіналах "Євробачення-2023"

13 квітня 2023 12:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Без Сердючки та Джамали: хто з українських зірок виступить у півфіналах "Євробачення-2023"
Головна локація пісенного конкурсу "Євробачення-2023", Ліверпуль (Велика Британія). Фото: engageliverpool.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Менш як місяць залишається до першого півфіналу конкурсу "Євробачення-2023", який пройде в англійському Ліверпулі. Цього року, завдяки перемозі гурту Kalush Orchestra в Італії 2022-го, організацією займається і Велика Британія, і Україна.

Один зі співорганізаторів конкурсу "Суспільне" повідомило, хто з українських знаменитостей виступить у півфіналах конкурсу. 

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Перший півфінал "Євробачення-2023", 9 травня

Його відкриє ведуча шоу від України — фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з фрагментом пісні "Маяк". Виступ символізує "об'єднання музикою" двох країн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У перерві між виступами конкурсантів на сцену вийде всесвітньо відома співачка Ріта Ора — рекордсменка серед британських зірок за кількістю синглів, які потрапили в першу десятку офіційних музичних чартів. Вона виконає попурі зі своїх найвідоміших хітів та презентує нову пісню перед 160-мільйонною аудиторією "Євробачення" зі всього світу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Представниця України на "Євробаченні-2010" Alyosha розповість історію своєї справжньої, особистої подорожі через виконання пісні Ordinary World культового британського попрок-гурту Duran Duran, в новому аранжуванні.

"Для мене конкурс Євробачення — це майданчик про музику, яка наповнена гамою соціально-культурних настроїв. Хтось співає про любов, хтось про мир, хтось про толерантність… Конкурс продукує добро. А музика є мовою, яка об'єднує різні народи світу говорити про важливе", — поділилася Alyosha. 

Своїм виступом Alyosha разом з ліверпульською співачкою Rebecca Ferguson розкажуть історію надії, мужності та підтримки народу України з усього світу. Перфоманс має назву "Ласкаво просимо до нас додому".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Другий півфінал "Євробачення-2023", 11 травня

Глядачам покажуть два виступи запрошених артистів в інтервал-актах конкурсу.  Перформанс "Музика єднає покоління" розповість про зв'язок між різними поколіннями українців та культовою музичною спадщиною нашої країни. Представниця України на "Євробаченні-2014" Марія Яремчук розпочне виступ з попурі найвідоміших українських музичних творів у сучасному аранжуванні. 

Перформанс завершить спільний виступ Марії разом з репером OTOY та 14-річною представницею України на "Дитячому Євробаченні-2022" в Єревані Златою Дзюнькою.

Разом із креативною командою BBC над розробкою ідеї номерів та концепції постановки виступів українських артистів в інтервал-актах шоу працює команда "Суспільного Мовлення", зокрема режисер та креативний директор "Євробачення-2023" від України Герман Нєнов.  

"У всіх трьох шоу — в півфіналах та фіналі "Євробачення" — ми заявили максимальну кількість українських артистів, яку тільки можна показати у рамках таких шоу. Тематики наших номерів, і ті акценти, які ми розставляємо, — це великі пласти не тільки музичного, а й соціального характеру. Я дуже вдячний команді BBC за все те, що ми зробили разом. Скажу чесно: напевно це найкомфортніша співпраця у моїй кар'єрі. Такого порозуміння та поваги до ідей кожного члена команди я ще не зустрічав", — підсумував Герман Нєнов. 

Щодо основних зірок від України на конкурсі, а саме Руслани Лижичко, Джамали, Вєрки Сердючки та Kalush Orchestra, скоріш за все вони братимуть участь у фіналі. Поки офіційних заяв не було.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, хто з українських зірок виступить у фан-зоні "Євробачення-2023": розклад подій. Також ми розповідали, що у Ліверпулі стартувала благодійна ініціатива, яка завершиться в день фіналу "Євробачення-2023".

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