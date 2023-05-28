На Анну Кошмал було скоєно напад: що з акторкою

Акторка Анна Кошмал. Фото: Instagram/smorkovkina

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал ледь не стала жертвою невідомих, які напали на неї прямо в серці нашої країни — Києві.

Про це 28-річна акторка повідомила у своїх соцмережах.

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Зірка розповіла, що пізно ввечері вона поверталась додому. Зненацька на її машину напали двоє агресивних і неадекватних чоловіків.

"Кричали, намагалися вибити скло і дістати мене з машини. Один із них перекрив мені своїм позашляховиком дорогу, щоб я не могла проїхати. Сказати, що я злякалася, це нічого не сказати. Я все ж проїхала, тому що з’явилися свідки. Але довго не могла прийти в себе", — написала акторка.

На щастя, зловмисникам не вдалося втілити свої плани, про які Кошмал може тільки здогадуватися. Впоратися зі стресом Анні допомогли фізичні навантаження та спілкування з рідними.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Кошмал обіцяла режисерові серіалу "Свати". Також ми розповідали, що пропутінська зірка "Сватів", російська акторка Олеся Железняк, подумки звертається до Президента України Володимира Зеленського, вигадуючи вбивство своїх дітей.