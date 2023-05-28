На Анну Кошмал было совершено нападение: что с актрисой

Актриса Анна Кошмал. Фото: Instagram/smorkovkina

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал едва не стала жертвой неизвестных, напавших на нее прямо в сердце нашей страны — Киеве.

Об этом 28-летняя актриса сообщила в своих соцсетях.

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Звезда рассказала, что поздно вечером она возвращалась домой. Вдруг на ее машину напали двое агрессивных и неадекватных мужчин.

"Кричали, пытались выбить стекло и достать меня из машины. Один из них перекрыл мне своим внедорожником дорогу, чтобы я не могла проехать. Сказать, что я испугалась, это ничего не сказать. Я все же проехала, потому что появились свидетели. Но долго не могла прийти в себя", — написала актриса.

К счастью, злоумышленникам не удалось реализовать свои планы, о которых Кошмал может только догадываться. Справиться со стрессом Анне помогли физические нагрузки и общение с родными.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Кошмал обещала режиссеру сериала "Сваты". Также мы рассказывали, что пропутинская звезда "Сватов", российская актриса Олеся Железняк, мысленно обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, придумывая убийство своих детей.