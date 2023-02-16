Перелік українських фільмів на Берлінале-2023

73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль

У четвер, 16 лютого, у столиці Німеччини стартує 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. В його програмі представлені шість українських фільмів, а також дві іноземні стрічки про нашу країну.

Новини.LIVE розкаже про них детальніше.

Ти мене любиш?

Фільм режисерки Тоні Ноябрьової про історію дорослішання 17-річної Кіри, яка стає свідком розлучення батьків, розпаду однієї країни та народження іншої. Стрічку представлено у програмі Panorama.

Покази проходитимуть 20, 21, 22, 24, 25, 26 лютого.

Ми не згаснемо

Документальний фільм Аліси Коваленко оповідає історію дорослішання підлітків на сході України на тлі війни та їх надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір. Стрічку представлено у програмі Berlinale Generation.

Покази проходитимуть 19, 22, 23, 24, 25 лютого.

Залізні метелики

Документальний фільм режисера Романа Любого досліджує обставини збиття літака MH17, риторику російських пропагандистів навколо цієї події та реакцію світової спільноти на цей злочин. Стрічку представлено у програмі Panorama.

Покази проходитимуть 19, 21, 22, 23, 24, 25 лютого.

Східний фронт

Стрічка Євгена Титаренка та Віталія Манського представляє погляд на війну крізь призму українських парамедиків. Фільм представлено у програмі Encounters.

Покази проходитимуть 24, 25, 26 лютого.

Прокидаючись у тиші

Стрічка Міли Жлуктенко і Даніеля Асаді Фаезі розповідає про українських дітей-біженців, що знайшли прихисток у колишній німецькій казармі. У своїх іграх діти відкривають військові символи з минулого та пов’язують їх зі своїм досвідом. Фільм представлено у програмі Generation Kplus.

Покази проходитимуть 20, 21, 22, 23, 25 лютого.

Це побачення

Ігрова стрічка Надії Парфан показує столицю країни, в якій триває повномасштабна війна, але не припиняється життя у всіх його проявах. Фільм представлено у програмі Berlinale Shorts.

Покази проходитимуть 19, 21, 23, 24, 25 лютого.

Іноземні фільми про Україну

Superpower/Суперсила

Документальна американська стрічка Шона Пенна та Аарона Кауфманна про російсько-українську війну. До фільму увійшли кадри, зняті в Україні ще в листопаді 2021 року, а також розмова із Президентом України Володимиром Зеленським про життя у Києві на початку вторгнення.Стрічку представлено у програмі Berlinale Special Gala.

Покази проходитимуть 17, 18 лютого.

W Ukrainie/В Україні

Польсько-німецький фільм-дослідження режисерів Томаша Вольського та Пйотра Павлюса описує їхню подорож від заходу через Київ у Харків. Цей маршрут веде їх разом з глядачем глибоко в досвід війни, від спостереження за її наслідками на вулицях до проживання разом з українцями жахіть російської агресії. Фільм представлено у програмі Forum.

Покази проходитимуть 18, 19, 22, 25, 26 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на відкритті "Берлінале-2023" відбудеться пряма відеотрансляція з Президентом України Володимиром Зеленським.