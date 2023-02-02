Режисерка Катерина Горностай та Саша Прокопенко долучились до журі Берлінале

Режисерка Катерина Горностай долучилась до журі Берлінале: хто ще в ньому з українців
До програми 73-го міжнародного фестивалю Берлінале, який розпочнеться вже 16 лютого в столиці Німеччини, увійшли чимало українських стрічок. Також, до журі приєднались наші земляки.
Про це йдеться на сайті Державного агентства України з питань кіно.
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Деталі
Режисерка Катерина Горностай відбиратиме переможців у категорії Generation 14plus Берлінського кінофестивалю-2023. Це секція Берлінале, яка представляє відкриття сучасного світового кінематографа з точки зору молоді, та має дві конкурсні програми, які досліджують світ дітей (Generation Kplus) та підлітків (Generation 14plus).
Створений за підтримки Держкіно повнометражний ігровий дебют режисерки "Стоп-Земля" здобув "Кришталевого ведмедя" за найкращий фільм від молодіжного журі в категорії Generation 14plus на Берлінале у 2021 році.
Окрім Горностай, у журі цьогорічного Берлінале представлена програмна директорка Kyiv International Short Film Festival Саша Прокопенко. Вона оцінюватиме фільми з квір-програми Teddy Award.
У KISFF Прокопенко з 2018 року курує секцію Sexuality Matters, яка фокусується на правах ЛГБТК+ та жінок, гендерній ідентичності й секс-позитивності.
Нагадаємо, раніше ми писали, що документальний фільм американського актора та Шона Пенна про війну в Україні покажуть на цьогорічному Берлінале. Також ми розповідали, що у Києві анонсували фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно".