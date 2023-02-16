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На "Берлинале-2023" представлены шесть украинских фильмов, а также две ленты о нашей стране

16 февраля 2023 18:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Список украинских фильмов на Берлинале-2023
73-й Берлинский международный кинофестиваль
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В четверг, 16 февраля, в столице Германии стартует 73-й Берлинский международный кинофестиваль. В его программе представлены шесть украинских фильмов, а также две иностранные ленты о нашей стране.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Ты меня любишь?

Фильм режиссера Тони Ноябревой об истории взросления 17-летней Киры, которая становится свидетелем развода родителей, распада одной страны и рождения другой. Лента представлена в программе Panorama.

Показы будут проходить 20, 21, 22, 24, 25, 26 февраля.

Мы не угаснем

Документальный фильм Алисы Коваленко повествует историю взросления подростков на востоке Украины на фоне войны и их чрезвычайного путешествия к вершинам Гималайских гор. Лента представлена в программе Berlinale Generation.

Показы будут проходить 19, 22, 23, 24, 25 февраля.

Железные бабочки

Документальный фильм режиссера Романа Любого исследует обстоятельства сбитого самолета MH17, риторику российских пропагандистов вокруг этого события и реакции мирового сообщества на это преступление. Лента представлена в программе Panorama.

Показы будут проходить 19, 21, 22, 23, 24, 25 февраля.

Восточный фронт

Лента Евгения Титаренко и Виталия Манского представляет взгляд на войну через призму украинских парамедиков. Фильм представлен в программе Encounters.

Показы будут проходить 24, 25, 26 февраля.

Просыпаясь в тишине

Лента Милы Жлуктенко и Даниэля Асади Фаэзи рассказывает об украинских детях-беженцах, которые нашли убежище в бывшей немецкой казарме. В своих играх дети открывают военные символы из прошлого и связывают их со своим опытом. Фильм представлен в программе Generation Kplus.

Показы будут проходить 20, 21, 22, 23, 25 февраля.

Это свидание

Игровая лента Надежды Парфан показывает столицу страны, в которой идет полномасштабная война, но не прекращается жизнь во всех ее проявлениях. Фильм представлен в программе Berlinale Shorts.

Показы будут проходить 19, 21, 23, 24, 25 февраля.

Иностранные фильмы об Украине

Superpower/Суперсила

Документальная американская лента Шона Пенна и Аарона Кауфманна о российско-украинской войне. В фильм вошли кадры, снятые в Украине еще в ноябре 2021 года, а также разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским о жизни в Киеве в начале вторжения. Лента представлена в программе Berlinale Special Gala.

Показы пройдут 17, 18 февраля.

W Ukrainie/В Украине

Польско-немецкий фильм-исследование режиссеров Томаша Вольского и Пьотра Павлюса описывает их путешествие от мероприятия через Киев в Харьков. Этот маршрут ведет их вместе со зрителем глубоко в опыт войны от наблюдения за ее последствиями на улицах до проживания вместе с украинцами ужасов российской агрессии. Фильм представлен в программе Forum.

Показы будут проходить 18, 19, 22, 25, 26 февраля.

Напомним, ранее мы писали, что на открытии Берлинале-2023 состоится прямая видеотрансляция с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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