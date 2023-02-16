Список украинских фильмов на Берлинале-2023

На "Берлинале-2023" представлены шесть украинских фильмов, а также две ленты о нашей стране
В четверг, 16 февраля, в столице Германии стартует 73-й Берлинский международный кинофестиваль. В его программе представлены шесть украинских фильмов, а также две иностранные ленты о нашей стране.
Новини.LIVE расскажет о них подробнее.
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Ты меня любишь?
Фильм режиссера Тони Ноябревой об истории взросления 17-летней Киры, которая становится свидетелем развода родителей, распада одной страны и рождения другой. Лента представлена в программе Panorama.
Показы будут проходить 20, 21, 22, 24, 25, 26 февраля.
Мы не угаснем
Документальный фильм Алисы Коваленко повествует историю взросления подростков на востоке Украины на фоне войны и их чрезвычайного путешествия к вершинам Гималайских гор. Лента представлена в программе Berlinale Generation.
Показы будут проходить 19, 22, 23, 24, 25 февраля.
Железные бабочки
Документальный фильм режиссера Романа Любого исследует обстоятельства сбитого самолета MH17, риторику российских пропагандистов вокруг этого события и реакции мирового сообщества на это преступление. Лента представлена в программе Panorama.
Показы будут проходить 19, 21, 22, 23, 24, 25 февраля.
Восточный фронт
Лента Евгения Титаренко и Виталия Манского представляет взгляд на войну через призму украинских парамедиков. Фильм представлен в программе Encounters.
Показы будут проходить 24, 25, 26 февраля.
Просыпаясь в тишине
Лента Милы Жлуктенко и Даниэля Асади Фаэзи рассказывает об украинских детях-беженцах, которые нашли убежище в бывшей немецкой казарме. В своих играх дети открывают военные символы из прошлого и связывают их со своим опытом. Фильм представлен в программе Generation Kplus.
Показы будут проходить 20, 21, 22, 23, 25 февраля.
Это свидание
Игровая лента Надежды Парфан показывает столицу страны, в которой идет полномасштабная война, но не прекращается жизнь во всех ее проявлениях. Фильм представлен в программе Berlinale Shorts.
Показы будут проходить 19, 21, 23, 24, 25 февраля.
Иностранные фильмы об Украине
Superpower/Суперсила
Документальная американская лента Шона Пенна и Аарона Кауфманна о российско-украинской войне. В фильм вошли кадры, снятые в Украине еще в ноябре 2021 года, а также разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским о жизни в Киеве в начале вторжения. Лента представлена в программе Berlinale Special Gala.
Показы пройдут 17, 18 февраля.
W Ukrainie/В Украине
Польско-немецкий фильм-исследование режиссеров Томаша Вольского и Пьотра Павлюса описывает их путешествие от мероприятия через Киев в Харьков. Этот маршрут ведет их вместе со зрителем глубоко в опыт войны от наблюдения за ее последствиями на улицах до проживания вместе с украинцами ужасов российской агрессии. Фильм представлен в программе Forum.
Показы будут проходить 18, 19, 22, 25, 26 февраля.
Напомним, ранее мы писали, что на открытии Берлинале-2023 состоится прямая видеотрансляция с Президентом Украины Владимиром Зеленским.