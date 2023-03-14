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На честь відомої співачки, багаторазової володарки "Ґреммі", перейменують американське місто

14 березня 2023 14:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Одне з міст у США
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже цієї п’ятниці, 17 березня, в американської співачки Тейлор Свіфт стартує північноамериканська частина світового туру The Eras Tour на підтримку її десятого студійного альбому Midnights. З цієї нагоди одне з американських міст два дні буде називатися на честь багаторазової володарки премії "Ґреммі". 

Про це повідомляє видання Rolling Stone.

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Деталі 

Перші два концерти Свіфт дасть в штаті Аризона, а саме місті Глендейл. Воно не є столицею штату і його населення складає трохи понад 200 тисяч жителів (приблизно, як Житомир). З цієї нагоди мер міста Джері Вейєрс вирішив на два дні, п’ятницю та суботу, офіційно змінити назву населеного пункту. 

"Місто Глендейл буде перейменовано на Свіфт-Сіті, і всіх шанувальників співачки ми заохочуємо поділитися своїми усмішками, які можуть засвітити все місто на всіх платформах соціальних мереж, тому що найкращі люди в житті вільні. У такий незвичайний спосіб ми святкуємо той факт, що концертний тур Тейлор починається у нас", — йдеться у заяві від адміністрації міста.

Квитки на концерти розкупили одразу. Тейлор навіть скандалила з компанією, якій довірила їхній продаж, бо сайт "впав", було багато проблем і затримок із розсилкою. Чимало охочих взагалі не встигли здійснити покупку через технічні неполадки. 

"Я сподіваюся надати ще більше можливостей зібратися нам усім разом та заспівати ці пісні. Дякую, що хотіли бути там. Ви не уявляєте, як багато це означає для мене", — звернулася співачка до тих, кому не дісталося квитка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка Мадонна видалила всі пости в Instagram та креативно анонсувала світовий тур з нагоди 40-річчя кар'єри. Також ми розповідали, що колумбійська співачка Шакіра виконала хіт про розставання з іспанським футболістом Жераром Піке на шоу Джиммі Феллона.

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