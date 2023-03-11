Шакіра виконала хіт про розставання з Піке на шоу Джиммі Феллона: що розповіла

Співачка Шакіра з аргентинським ді-джеєм та продюсером Bizarrap на шоу Джиммі Феллона

Після розставання з іспанським футболістом Жераром Піке колумбійська співачка Шакіра випустила одразу три композиції на цю тему. Одна з них, записана спільно з аргентинським ді-джеєм та продюсером Bizarrap, й досі на другому місці у світовому YouTube з понад 412 млн переглядами.

Шакіра завітала на шоу до американського телеведучого Джиммі Феллона, виконала хіт та дала інтерв’ю.

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Шакіра вийшла на сцену телешоу та вперше наживо виконала хіт Music Sessions #53, який очолив чимало чартів, серед яких і престижний Billboard Global 200. Для зйомок у Джиммі Феллона Шакіра обрала чорне боді в сітку з вирізом під грудьми, срібляста блискавка прикрашала центр масивних штанів.

"У мене був дуже важкий рік після мого розставання, і написання цієї пісні було дуже важливим для мене. Це був здоровий спосіб направити свої емоції. Було неймовірно відчувати реакцію такої кількості людей. Річ у тому, що ця пісня стала гімном для багатьох жінок. Я відчуваю, що після того, як ми випустили цю композицію, я не тільки відчула, що у мене є шанувальники, але й сестринство жінок, які пережили те саме, які думають так, як я, відчувають те, що відчуваю я, і змушені були терпіти стільки ла*на, як мені довелося", — відверто розповіла в інтерв’ю Шакіра.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію. Також ми розповідали, що Шакіра опублікувала відео, в якому натякнула на "вбивство" Жерара Піке та його нової дівчини.