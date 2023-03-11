Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Шакіра виконала хіт про розставання з Піке на шоу Джиммі Феллона: що розповіла arrow

Шакіра виконала хіт про розставання з Піке на шоу Джиммі Феллона: що розповіла

11 березня 2023 18:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Шакіра з аргентинським ді-джеєм та продюсером Bizarrap на шоу Джиммі Феллона
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після розставання з іспанським футболістом Жераром Піке колумбійська співачка Шакіра випустила одразу три композиції на цю тему. Одна з них, записана спільно з аргентинським ді-джеєм та продюсером Bizarrap, й досі на другому місці у світовому YouTube з понад 412 млн переглядами. 

Шакіра завітала на шоу до американського телеведучого Джиммі Феллона, виконала хіт та дала інтерв’ю. 

Читайте також:

Деталі

Шакіра вийшла на сцену телешоу та вперше наживо виконала хіт Music Sessions #53, який очолив чимало чартів, серед яких і престижний Billboard Global 200. Для зйомок у Джиммі Феллона Шакіра обрала чорне боді в сітку з вирізом під грудьми, срібляста блискавка прикрашала центр масивних штанів.

"У мене був дуже важкий рік після мого розставання, і написання цієї пісні було дуже важливим для мене. Це був здоровий спосіб направити свої емоції. Було неймовірно відчувати реакцію такої кількості людей. Річ у тому, що ця пісня стала гімном для багатьох жінок. Я відчуваю, що після того, як ми випустили цю композицію, я не тільки відчула, що у мене є шанувальники, але й сестринство жінок, які пережили те саме, які думають так, як я, відчувають те, що відчуваю я, і змушені були терпіти стільки ла*на, як мені довелося", — відверто розповіла в інтерв’ю Шакіра. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію. Також ми розповідали, що Шакіра опублікувала відео, в якому натякнула на "вбивство" Жерара Піке та його нової дівчини.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:20 Університет Хопкінса припинив збір даних та звітність про COVID-19

Новина з відео

19:17 Українські військові показали, як знищили вежі спостереження на території росії

Новина з відео

18:58 Як окупанти приховують проблеми з алкоголем серед військових: перехоплення ГУР

18:58 У Харківській області поліція вилучила тіло чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу рф

18:53 На Донбасі росія примусово паспортизує і заганяє в окупаційну армію місцевих мешканців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:45 Дружина Олександра Усика взяла участь в еротичній фотосесії

Новина з фото

18:42 У музеї Ханенків презентували виставку рефлексій на події війни

Ексклюзив

18:40Штучний інтелект згенерував оптимальне меню на тиждень для схуднення

18:28 Стабілізаційні відключення світла у Києві скасовані, — ДТЕК

Новина з фото

18:21 Резніков розповів, скільки ракет випустили окупанти по Україні з початку вторгнення рф

Новина з відео

19:17 Українські військові показали, як знищили вежі спостереження на території росії

Новина з відео

18:58 Як окупанти приховують проблеми з алкоголем серед військових: перехоплення ГУР

Новина з відео

18:01 Прикордонники показали, як ведуть запеклі бої з окупантами у промзоні Бахмута

Новина з відео

18:00 Одеський гуманітарний центр увійшов до Національного реєстру рекордів України

Новина з відео

16:17 Монатік показав, як перезаписує російськомовні хіти українською: шанувальники відреагували

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:09 У москві загорівся офіс пропагандистського телеканалу "Спас"

Новина з відео

15:22 Антипремія "Золота малина" оголосила переможців, серед яких є суперзірки

Новина з відео

15:16 У мерії Маріуполя розповіли про "приліт" по об'єктах окупантів: близько 20 загиблих

Новина з відео

15:10 Військові прокоментували "дикі танці" заступника начальника центру комплектування на Одещині

Новина з відео

14:40 Ворожий ракетоносій зайшов у пункт базування, — Гуменюк

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Актуальне по темі

None 11 Березень 19:20

Університет Хопкінса припинив збір даних та звітність про COVID-19

None 11 Березень 19:17

Українські військові показали, як знищили вежі спостереження на території росії

None 11 Березень 19:18

Як окупанти приховують проблеми з алкоголем серед військових: перехоплення ГУР

None 11 Березень 18:58

У Харківській області поліція вилучила тіло чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB