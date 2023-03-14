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В честь известной певицы, многократной обладательницы "Грэмми", переименуют американский город

14 марта 2023 14:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Один из городов в США
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в эту пятницу, 17 марта, у американской певицы Тейлор Свифт стартует североамериканская часть мирового тура The Eras Tour в поддержку ее десятого студийного альбома Midnights. По этому случаю один из американских городов два дня будет называться в честь многократной обладательницы премии "Грэмми".

Об этом сообщает издание Rolling Stone.

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Подробности

Первые два концерта Свифт даст в штате Аризона, а именно в городе Глендейл. Он не столица штата и его население составляет едва более 200 тысяч жителей (примерно, как Житомир). По этому случаю мэр города Джерри Вейерс решил на два дня, пятницу и субботу, официально изменить название населенного пункта.

"Город Глендейл будет переименован в Свифт-Сити, и всех поклонников певицы мы поощряем поделиться своими улыбками, которые могут осветить весь город на всех платформах социальных сетей, потому что лучшие люди в жизни свободны. Таким необычным способом мы празднуем тот факт, что концертный тур Тейлор начинается у нас", — говорится в заявлении от администрации города.

Билеты на концерты были раскуплены сразу. Тейлор даже скандалила с компанией, которой доверила их продажу, потому что сайт "упал", было много проблем и задержек с рассылкой. Многие желающие вообще не успели совершить покупку из-за технических неполадок.

"Я надеюсь предоставить еще больше возможностей собраться нам всем вместе и спеть эти песни. Спасибо, что хотели быть там. Вы не представляете, как много это значит для меня", — обратилась певица к тем, кому не досталось билета.

Напомним, ранее мы писали, что американская певица Мадонна удалила все посты в Instagram и креативно анонсировала мировой тур по случаю 40-летия карьеры. Также мы рассказывали, что колумбийская певица Шакира исполнила хит о расставании с испанским футболистом Жераром Пике на шоу Джимми Феллона.

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