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Дмитро Комаров анонсував повні версії інтерв'ю з Зеленським, Залужним, Будановим: коли дивитися

20 квітня 2023 17:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дмитро Комаров анонсував повні версії інтерв'ю з Зеленським, Залужним, Будановим: коли дивитися
Начальник ГУР Кирило Буданов та телеведучий Дмитро Комаров в докфільмі "Рік". Фото: Facebook/1plus1.DmitroKomarov
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На роковини повномасштабної війни на телебаченні вийшов авторський документальний фільм "Рік" телеведучого, блогера Дмитра Комарова. Згодом в YouTube дві частини набрали мільйони переглядів. За словами зіркового автора проєкту, на глядачів чекає продовження.

Про це Дмитро Комаров повідомив у своїх соцмережах. 

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Що чекає на глядачів

За словами Дмитра, після прем’єри проєкту "Рік" його часто запитували про те, що лишилось за кадром. Зазвичай, після зйомок "Світу навиворіт" у команди залишається величезний обсяг матеріалу, який не потрапляє в етер. Він лежить на полицях і чекає свого часу, який може і не настати.  Втім, з проєктом "Рік" все зовсім інакше. 

"Кадри та особливо інтерв'ю, зняті під час війни, мають особливу цінність. Їх не можна залишати на полицях. Тим паче — інтерв’ю з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожне їхнє слово назавжди закарбовується в історії. По матеріалах, знятим під час війни, наші нащадки і документалісти будуть вивчати цей надскладний та дуже важливий період в нашій історії. Тому так важливо залишати якомога більше свідчень нинішніх подій", — повідомив Комаров.  

Цикл повних інтерв'ю з найвпливовішими військовими керівниками країни та вражаючі подробиці залаштунків зйомок "Рік. За кадром" вийде в етер вже 28 квітня. 

Залаштунки зйомок докфільму "Рік". Фото: Facebook/1plus1.DmitroKomarov

Нагадаємо, раніше ми писали, що Комаров презентував дубляж докфільму про війну "Рік" чотирма мовами. Також ми розповідали, що українську історичну драму "Щедрик" покажуть в Японії на великих екранах.

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