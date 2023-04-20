Дмитро Комаров анонсував повні версії інтерв'ю з Зеленським, Залужним, Будановим: коли дивитися

Начальник ГУР Кирило Буданов та телеведучий Дмитро Комаров в докфільмі "Рік". Фото: Facebook/1plus1.DmitroKomarov

На роковини повномасштабної війни на телебаченні вийшов авторський документальний фільм "Рік" телеведучого, блогера Дмитра Комарова. Згодом в YouTube дві частини набрали мільйони переглядів. За словами зіркового автора проєкту, на глядачів чекає продовження.

Про це Дмитро Комаров повідомив у своїх соцмережах.

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Що чекає на глядачів

За словами Дмитра, після прем’єри проєкту "Рік" його часто запитували про те, що лишилось за кадром. Зазвичай, після зйомок "Світу навиворіт" у команди залишається величезний обсяг матеріалу, який не потрапляє в етер. Він лежить на полицях і чекає свого часу, який може і не настати. Втім, з проєктом "Рік" все зовсім інакше.

"Кадри та особливо інтерв'ю, зняті під час війни, мають особливу цінність. Їх не можна залишати на полицях. Тим паче — інтерв’ю з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожне їхнє слово назавжди закарбовується в історії. По матеріалах, знятим під час війни, наші нащадки і документалісти будуть вивчати цей надскладний та дуже важливий період в нашій історії. Тому так важливо залишати якомога більше свідчень нинішніх подій", — повідомив Комаров.

Цикл повних інтерв'ю з найвпливовішими військовими керівниками країни та вражаючі подробиці залаштунків зйомок "Рік. За кадром" вийде в етер вже 28 квітня.

Залаштунки зйомок докфільму "Рік". Фото: Facebook/1plus1.DmitroKomarov

Нагадаємо, раніше ми писали, що Комаров презентував дубляж докфільму про війну "Рік" чотирма мовами. Також ми розповідали, що українську історичну драму "Щедрик" покажуть в Японії на великих екранах.