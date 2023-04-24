Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "На лодках развозит продукты и воду": Дмитрий Комаров показал новый "экзамен" для украинцев arrow

"На лодках развозит продукты и воду": Дмитрий Комаров показал новый "экзамен" для украинцев

24 апреля 2023 11:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дмитрий Комаров показал последствия наводнения – вода по колено
Телеведущий Дмитрий Комаров во время интервью на канале 1+1. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский журналист и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал, как после дождей выглядит деревня. Популярный телеведущий показал, как выглядит село в Черниговской области после того, как произошло наводнение.

Соответствующую фотографию Дмитрий Комаров разместил на своей странице в Instagram.

Читайте также:

"Так сейчас выглядит село Новоселки на границе с Беларусью у реки Днепр в Черниговской области. Такое наводнение последний раз было 10 лет назад. Что касается именно этого района – воды становится меньше ежечасно. ГСЧС на вездеходах и лодках развозит продукты и воду. До сих пор есть улицы , где воды - по пояс.Природа показывает свою силу и мощь.Люди могут только приспосабливаться к таким явлениям - что-то изменить невозможно.Что лично меня поразило - даже те, у кого затопило двор, очень позитивно настроены. . Всегда уверены, что все непременно будет хорошо. Не сомневаемся в этом. И поэтому находим выход из любых ситуаций. И всегда побеждаем", – написал Дмитрий Комаров.

Многие пользователи сети не смогли промолчать, увидев этот кадр, и начали оставлять комментарии под фотографией Дмитрия Комарова.

"Мы украинцы такие, что будем лучше жить в сложных условиях и без россии, чем под их флагом. Мы несокрушимые Потому что пережили эту зиму, а значит и это переживем", "Потому что мы сильная нация сильны духом, нас уже ничего не испугает и не сломает . Войну пережили, наводнение тоже переживем", "Дима ты молодец. Хорошее дело делаешь. Спасибо за фильм "ГОД"", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Дмитрия Комарова
Комментарии со страницы Дмитрия Комарова. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии из Instagram Дмитрия Комарова
Комментарии со страницы Дмитрия Комарова. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали, что ведущий Дмитрий Комаров показал, где живет президент Владимир Зеленский во время войны.

Ранее мы говорили, что украинский ведущий Дмитрий Комаров попал под обстрел.

Также мы сообщали, что журналист Дмитрий Комаров высмеял оружие россиян.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас