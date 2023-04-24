Дмитрий Комаров показал последствия наводнения – вода по колено

Телеведущий Дмитрий Комаров во время интервью на канале 1+1. Фото: скриншот с YouTube

Украинский журналист и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал, как после дождей выглядит деревня. Популярный телеведущий показал, как выглядит село в Черниговской области после того, как произошло наводнение.

Соответствующую фотографию Дмитрий Комаров разместил на своей странице в Instagram.

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"Так сейчас выглядит село Новоселки на границе с Беларусью у реки Днепр в Черниговской области. Такое наводнение последний раз было 10 лет назад. Что касается именно этого района – воды становится меньше ежечасно. ГСЧС на вездеходах и лодках развозит продукты и воду. До сих пор есть улицы , где воды - по пояс.Природа показывает свою силу и мощь.Люди могут только приспосабливаться к таким явлениям - что-то изменить невозможно.Что лично меня поразило - даже те, у кого затопило двор, очень позитивно настроены. . Всегда уверены, что все непременно будет хорошо. Не сомневаемся в этом. И поэтому находим выход из любых ситуаций. И всегда побеждаем", – написал Дмитрий Комаров.

Многие пользователи сети не смогли промолчать, увидев этот кадр, и начали оставлять комментарии под фотографией Дмитрия Комарова.

"Мы украинцы такие, что будем лучше жить в сложных условиях и без россии, чем под их флагом. Мы несокрушимые Потому что пережили эту зиму, а значит и это переживем", "Потому что мы сильная нация сильны духом, нас уже ничего не испугает и не сломает . Войну пережили, наводнение тоже переживем", "Дима ты молодец. Хорошее дело делаешь. Спасибо за фильм "ГОД"", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Дмитрия Комарова. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Дмитрия Комарова. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали, что ведущий Дмитрий Комаров показал, где живет президент Владимир Зеленский во время войны.

Ранее мы говорили, что украинский ведущий Дмитрий Комаров попал под обстрел.

Также мы сообщали, что журналист Дмитрий Комаров высмеял оружие россиян.