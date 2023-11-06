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На двох стільцях — Лобода випустила нову пісню не лише українською

6 листопада 2023 16:18
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
На двох стільцях — Лобода випустила нову пісню не лише українською
Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Світлана Лобода нарвалася на черговий хейт від українців через мову. Співачка випустила пісні "Київ-Ніцца" українською, але виявилося, що вона презентувала цю саму пісню російською, і випустила цілих дві її версії. Одну присвятила латвійському місту Рига, а другу казахському — Актау. 

Про це сама співачка розповіла у своєму Instagram

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Тиждень тому Світлана Лобода презентувала нову пісню "Київ-Ніцца" про кохання на відстані. Це історія дівчини, яка втекла з весілля до коханого, з яким вона поєднана довгими роками любові. Пісня була написана у Ризі, а кліп, режисером якого виступила сама Лобода, знімався у французькій Ніцці. 

 

Багатьом українським прихильникам спочатку сподобалася пісня, адже війна розділила багатьох закоханих. Проте днями співачка презентувала український трек російською мовою, присвячений вже Ризі. Вона аргументувала це тим, що живе у цьому місті вже досить довго, тому хотіла б зробити її латвійським прихильникам такий подарунок. 

 

Незабарився і трек "Актау-Ніцца", присвячений місту у Казахстані. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

"Одного разу візит до Актау в Казахстані змінив моє життя. Я дуже люблю цю країну. Її багату культуру, відкритих людей, їхню честь та повагу до своєї батьківщини. І новий special edition мого останнього треку — маленька подяка вам за кохання, за підтримку мене та моєї країни, за тепло та емоції, за кожен концерт та кожну зустріч", — написала Лобода в Instagram. 

Рішення переспівати пісню, нібито присвячену Києву, російською обурило прихильників з України. Багато хто вважає, що таким чином Світлана Лобода намагається всидіти на двох стільцях і втримати свою російськомовну аудиторію. 

 

Скриншот с YouTube Світлани Лободи

Нагадаємо, Лобода запропонувала роботу таксисту, який потрапив у мовний скандал. 

Також ми писали, що Лобода спровокувала чутки про свої заручини. 

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