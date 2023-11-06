На двух стульях — Лобода выпустила новую песню не только на украинском

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода нарвалась на очередной хейт от украинцев из-за языка. Певица выпустила песню "Киев-Ницца" на украинском, но оказалось, что она презентовала эту же песню на русском, и выпустила целых две ее версии. Одну посвятила латвийскому городу Рига, а вторую казахскому – Актау.

Об этом сама певица рассказала в своем Instagram.

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Неделю назад Светлана Лобода представила новую песню "Киев-Ницца" о любви на расстоянии. Это история девушки, сбежавшей со свадьбы к любимому, с которым она связана долгими годами любви. Песня была написана в Риге, а клип, режиссером которого выступила сама Лобода, снимался во французской Ницце.

Многим украинским поклонникам сначала понравилась песня, ведь война разделила многих влюбленных. Однако на днях певица представила украинский трек на русском языке, посвященный уже Риге. Она аргументировала это тем, что живет в этом городе уже достаточно долго, поэтому хотела бы сделать ее латвийским поклонникам такой подарок.

Сразу за ним появился и трек "Актау-Ницца", посвященный городу в Казахстане.

"Однажды визит в Актау в Казахстане изменил мою жизнь. Я очень люблю эту страну. Ее богатую культуру, открытых людей, их честь и уважение к своей родине. И новый special edition моего последнего трека — маленькая благодарность вам за любовь, за поддержку меня и моей страны, за тепло и эмоции, за каждый концерт и за каждую встречу", — написала Лобода в Instagram.

Решение перепеть песню, якобы посвященную Киеву, на русском возмутило поклонников из Украины. Многие считают, что таким образом Светлана Лобода пытается усидеть на двух стульях и удержать свою русскоязычную аудиторию.

Скриншот с YouTube Светланы Лободы

Напомним, Лобода предложила работу таксисту, попавшему в языковой скандал.

Также мы писали, что Лобода спровоцировала слухи о своей помолвке.