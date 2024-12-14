На фронті загинув актор Яків Ткаченко, відомий за роллю у фільмі "Довбуш"

Актор, військовий Яків Ткаченко. Фото: Instagram/yakov_tkachenko

Повномасштабна війна продовжує забирати життя українців. Стало відомо про загибель на фронті актора театру та кіно Якова Ткаченка. Йому було 45 років. Захисник України відомий, зокрема, за роллю опришка Івана Сабата в історичному фільмі "Довбуш" (реліз 2023 року, бюджет 120 млн грн).

Про це, зокрема, у своїх соцмережах повідомив режисер вищезгаданої стрічки Олесь Санін.

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За словами Олеся Саніна, він говорив телефоном з Яковом Ткаченком два дні тому. Режисер назвав загиблого захисника одним з найталановитіших українських акторів.

"Справжній лицар. Справжній друг. Глибокі співчуття рідним і близьким Якова. Вічна слава герою", — написав Санін.

Військовий, актор Яків Ткаченко у фільмі "Довбуш". Фото: Facebook/OlesSanin

Згадав колегу у своєму Facebook й актор Євген Черников. Він схарактеризував полеглого військовослужбовця як неординарну та яскраву особистість.

Актор Євген Черников про Якова Ткаченка. Скриншот: Facebook/chernykov

Про Якова Ткаченка

У 2018 році був номінований на українську національну кінопремію "Золота Дзиґа" як найкращий актор другого плану за роль Славіка у фільмі "Припутні" Аркадія Непиталюка.

Від початку повномасштабної війни вступив до лав Територіальної оборони міста Дніпра, звідки він родом. В складі ЗСУ воював під Вугледаром. Отримав звання молодшого сержанта. Був головним сержантом взводу та в.о. командира взводу.

Отримав контузію та важке поранення, після якого повернувся на фронт. У лютому 2023 року був демобілізований з лав ЗСУ та повернувся до акторської кар'єри.

Втім у вересні цього року повернувся та вступив до одного з елітних підрозділів, 3-ї ОШБР, підписавши контракт з ЗСУ. Подробиці загибелі Якова Ткаченка поки не повідомляються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік. Також ми розповідали, що холостяк Олександр Терен обурений наклепом щодо свого поранення на фронті.