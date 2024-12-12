Олександр Терен обурений словами психологині Олени Шпундри про своє поранення

Ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен (Будько). Фото: Instagram/tsvit_terenu

Напередодні психологиня Олена Шпундра опублікувала півгодинне відео про головного героя шоу "Холостяк-13", ветерана війни Олександра Терена. В ньому вона заявила, що дата та місце поранення у 2022 році за її даними не збігаються. Олександр Терен не промовчав та надав докази, а також розповів, чи збирається подавати позов на Шпундру за наклеп.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

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За словами Шпундри, Терен отримав поранення скоріше за все не 24 серпня 2022 року, а 24 червня. Ба більше, запевняє Олена, Олександр був в стані алкогольного сп’яніння. На думку психологині, дату змінили, аби вона запам’яталась телеглядачам шоу "Холостяк".

За словами Терена, в цілому він приймає критику та чужі судження щодо своїх особистих якостей чи рішень. Проте, є теми та коментарі, які ветеран війни не збирається толерувати — про службу, українське військо, досвід поранення і втрат.

"Вони не можуть ставати темами фейків, смакувань та брудних фантазій. Я ніколи не думав, що доведеться виправдовуватися, як і при яких обставинах я отримав своє поранення. Проте реальність як вона є. Ось як на відео в каруселі, особа з сумнівною репутацією, задля очорнення образу ветерана і військових в цілому ("всі пʼють на фронті") бере і поливає брудом", — зазначив Терен та показав доказ.

Первина медична картка Олександра Терена, де зазначена дата поранення 24.08.2022. Скриншот: Instagram/tsvit_terenu

У відео Шпундра зазначила, що Терен нібито не підтримує і не спілкується з батальйоном в якому служив. Головний герой шоу "Холостяк" це спростував.

"Збори, спілкування, відвідини батьків загиблих це те, що я робив протягом всього часу. На жаль, найближчі мої люди загинули і можливість спілкуватися з ними маю лише у своїй голові. Мені складно згадувати про поранення та про смерті своїх близьких, але я хочу, щоб це трохи повернуло всіх до реальності", — заявив Терен.

Докази Терена про підтримку побратимів та військових. Скриншоти: Instagram/tsvit_terenu

Олександр обурений, що не бачить, аби українці скаржились на такий контент, та в цілому підтримки та захисту військових. Терен заявив, що не збирається подавати до суду та пояснив причину.

"Мав би подати за таке до суду, і впевнений, що він завершився б на мою користь, але розумію, що за весь час витрачений на засідання, точно встигну зробити значно більше користі, зборів і речей для реальної підтримки українських воїнів. Не підтримуйте пропаганду ворога і не поширюйте фейки. Перевіряйте інформацію, будьте медіаграмотними та підтримуйте своїх ветеранів і ветеранок", — підсумував Терен.

Публікація Олександра Терена. Скриншот: Instagram/tsvit_terenu

Нагадаємо, раніше ми писали про перший інтим Олександра Терена після поранення. Також ми розповідали, як минув шостий випуск шоу "Холостяк-13".