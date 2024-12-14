На фронте погиб актер Яков Ткаченко, известный по роли в фильме "Довбуш"

Актер, военный Яков Ткаченко. Фото: Instagram/yakov_tkachenko

Полномасштабная война продолжает забирать жизни украинцев. Стало известно о гибели на фронте актера театра и кино Якова Ткаченко Ему было 45 лет. Защитник Украины известен, в частности, ролью опришка Ивана Сабата в историческом фильме "Довбуш" (релиз 2023 года, бюджет 120 млн грн).

Об этом, в частности, в своих соцсетях сообщил режиссер вышеупомянутой ленты Олесь Санин.

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По словам Олеся Санина, он говорил по телефону с Яковом Ткаченко два дня назад. Режиссер назвал погибшего защитника одним из самых талантливых украинских актеров.

"Настоящий рыцарь. Настоящий друг. Глубокие соболезнования родным и близким Якова. Вечная слава герою", — написал Санин.

Военный, актер Яков Ткаченко в фильме "Довбуш" Фото: Facebook/OlesSanin

Вспомнил коллегу в своем Facebook и актер Евгений Черников. Он охарактеризовал павшего военнослужащего как неординарную и яркую личность.

Актер Евгений Черников о Якове Ткаченко. Скриншот: Facebook/chernykov

О Якове Ткаченко

В 2018 году был номинирован на украинскую национальную кинопремию "Золота Дзиґа" как лучший актер второго плана за роль Славика в фильме "Припутные" Аркадия Непиталюка.

С начала полномасштабной войны вступил в ряды Территориальной обороны города Днепра, в составе ВСУ воевал под Угледаром. Получил звание младшего сержанта. Был главным сержантом взвода и и.о. командира взвода.

Получил контузию и тяжелое ранение, после которого вернулся на фронт. В феврале 2023 года был демобилизован из ВСУ и вернулся в актерскую карьеру.

В сентябре этого года вернулся и вступил в одно из элитных подразделений, 3-й ОШБР, подписав контракт с ВСУ. Подробности гибели Якова Ткаченко пока не сообщаются.

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погибла госпитальер Мария-Христина Двойник. Также мы рассказывали, что холостяк Александр Терен возмущен клеветой относительно своего ранения на фронте.