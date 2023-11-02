На тлі скандального розлучення Емеральд вибачилась перед другом з ЛГБТ+ спільноти

Блогерка, захисниця України Євгенія Емеральд. Фото: Instagram/emerald.evgeniya

Захисниця України, снайперка Євгенія Емеральд, більш відома як "Жанна д’Арк", розлучається з військовослужбовцем Євгеном Стипанюком на всю країну. Під час обговорення можливої нетрадиційної орієнтації свого чоловіка, вона публічно некоректно висловилась щодо представників ЛГБТ+ спільноти.

У своїх сторіз в Instagram Емеральд вибачилась та звернулась до свого друга.

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Журналіст, волонтер Денис Кошельник виклав у себе в сторіз відео, на якому Стипанюк нібито звертається до свого коханця. Підтверджень тому не має, втім Емеральд почала активно педалювати цю тему. Снайперка опублікувала теорію знайомої, згідно з якою шлюб з нею та стосунки з іншими дівчатами були прикриттям для Стипанюка.

Емеральд назвала чоловіка "заднєпривідним", таким чином зневажливо назвав представників ЛГБТК+ спільноти. Багато з яких, до речі, служать в ЗСУ.

Євгенії довелося вибачатися перед своїм другом, який боронить нашу країну, а також представниками спільности. Емеральд зазначила, що вона не дуже розбирається в термінології, але не хотіла нікого образити. В доказ того, що в неї тепер все добре з другом захисником, скандальна снайперка опублікувала скриншот їхнього листування в соцмережі.

Скриншот: Instagram/emerald.evgeniya

Нагадаємо, раніше ми писали, що чоловіка Євгенії Емеральд викрили на схемі торгівлі дронами. Також ми розповідали, що на Емеральд було скоєно замах.