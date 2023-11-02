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На фоне скандального развода Эмеральд извинилась перед другом из ЛГБТ+ сообщества

2 ноября 2023 08:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
На фоне скандального развода Эмеральд извинилась перед другом из ЛГБТ+ сообщества
Блогерша, защитница Украины Евгения Эмеральд. Фото: Instagram/emerald.evgeniya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Защитница Украины, снайперша Евгения Эмеральд, более известная как "Жанна д'Арк", расстается с военнослужащим Евгением Стипанюком на всю страну. При обсуждении возможной нетрадиционной ориентации своего мужа, она публично некорректно высказалась в отношении представителей ЛГБТ+ сообщества.

В своих сториз в Instagram Эмеральд извинилась и обратилась к своему другу.

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Журналист, волонтер Денис Кошельник выложил у себя в сториз видео, на котором Стипанюк якобы обращается к своему любовнику. Подтверждений тому нет, впрочем, Эмеральд начала активно педалировать эту тему. Снайперша опубликовала теорию знакомой, согласно которой брак с ней и отношения с другими девушками были прикрытием для Стипанюка.

Эмеральд назвала мужа "заднеприводным", таким образом пренебрежительно назвал представителей ЛГБТК+ сообщества. Многие, кстати, служат в ВСУ.

Евгении пришлось извиняться перед своим другом, защищающим нашу страну, а также представителями сообщства. Эмеральд отметила, что она не слишком разбирается в терминологии, но не хотела никого обидеть. В доказательство того, что у нее теперь все хорошо с другом защитником, скандальная снайперша опубликовала скриншот их переписки в соцсети.

Эмеральд ЛГБТ
Скриншот: Instagram/emerald.evgeniya

Напомним, ранее мы писали, что мужа Евгении Эмеральд разоблачили на схеме торговли дронами. Также мы рассказывали, что на Эмеральд было совершено покушение.

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