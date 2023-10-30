На захисницю України Євгенію Емеральд було скоєно замах

Снайперка Євгенія Емеральд. Фото: Instagram/emerald.evgeniya

Захисниця України, снайперка Євгенія Емеральд, більш відома як "Жанна д’Арк", повідомила про перший замах на неї. Вона звинувачує військовослужбовця Євгена Стипанюка, з яким розлучається, а також його компаньйонів.

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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Замах на Емеральд

Євгенія повідомила, що її чоловік, Євген Стипанюк, від якого у квітні цього року вона народила доньку Афіну, разом зі спільниками зробили першу спробу вбити відому захисницю.

"Вчора (29.10.2023. — Ред.) Стипанюк та його компашка намагалися здійснити перший замах на вбивство на мене та мого охоронця. Подробиці розповідати вам я не буду. З нами все добре. Також вже все на експертизі, заяви написані. Просто люди, щоб ви розуміли — це ціна правди. Але ми боремося і не зупинимося. Ми поборемо це зло", — шокувала заявою Емеральд.

Євгенія Емеральд повідомила про замах на неї. Скриншоти: Instagram/emerald.evgeniya

Також Євгенія анонсувала журналістське розслідування в програмі "Говорить вся країна" з Олексієм Сухановим. Два епізоди виходять вже в ці дні, на початку тижня. Емеральд також повідомила, що на її автівці було знайдено GPS-трекер.

Євгенія Емеральд повідомила про стеження. Скриншоти: Instagram/emerald.evgeniya

Нагадаємо, раніше ми писали, що Емеральд прийшла до Суханова та пройшла тест на детекторі брехні. Також ми розповідали, що чоловік Євгенії Емеральд вперше прокоментував скандальні звинувачення дружини.