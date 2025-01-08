На фронті загинув переможець телешоу "Танцюють всі" Володимир Раков

Військовослужбовець ЗСУ, танцюрист Володимир Раков. Фото: Instagram/rakovvn

На війні загинув один з найпопулярніших учасників та переможець шостого сезону шоу "Танцюють всі" Володимир Раков. Йому було 30 років. На трагедію відреагували представники українського шоубізнесу.

Про загибель захисника України повідомила хореографиня Олена Голован.

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Захисник України був також учасником балету Apache Crew. За повідомленням колег Ракова, він загинув 6 січня під час виконання бойового завдання.

Допис про загибель Володимира Ракова. Скриншот: Instagram/golovan_olena

Зворушливу публікацію зробила колишня телеведуча, інфлюєнсерка Ольга Фреймут. Вона зізналася, що любила Володимира та захоплювалася його талантом.

"Ти танцював — а я вражалася твоїм танцям. Таких ніколи не було на цій землі, іноді я підозрювала тебе у тому, що ти божественний. Ми мали бути парою на "Танцях з зірками", якби не один йо..п з 1+1... Вова, ти — естет. Ангел. Легенда. Герой. Ти віддав життя за волю України. Дякую", — написала Фреймут.

Оля Фреймут про загибель Володимира Ракова. Скриншот: Instagram/freimutolia

Дату та місце прощання із захисником України поки не оголошували. Свої співчуття в коментарях висловлюють представники шоубізнесу.

Коментарі під дописом про загибель Володимира Ракова. Скриншот: Instagram/golovan_olena

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