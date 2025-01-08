На фронті загинув переможець телешоу "Танцюють всі" Володимир Раков

На війні загинув переможець шоу "Танцюють всі"
На війні загинув один з найпопулярніших учасників та переможець шостого сезону шоу "Танцюють всі" Володимир Раков. Йому було 30 років. На трагедію відреагували представники українського шоубізнесу.
Про загибель захисника України повідомила хореографиня Олена Голован.
Загинув Володимир Раков
Захисник України був також учасником балету Apache Crew. За повідомленням колег Ракова, він загинув 6 січня під час виконання бойового завдання.
Зворушливу публікацію зробила колишня телеведуча, інфлюєнсерка Ольга Фреймут. Вона зізналася, що любила Володимира та захоплювалася його талантом.
"Ти танцював — а я вражалася твоїм танцям. Таких ніколи не було на цій землі, іноді я підозрювала тебе у тому, що ти божественний. Ми мали бути парою на "Танцях з зірками", якби не один йо..п з 1+1... Вова, ти — естет. Ангел. Легенда. Герой. Ти віддав життя за волю України. Дякую", — написала Фреймут.
Дату та місце прощання із захисником України поки не оголошували. Свої співчуття в коментарях висловлюють представники шоубізнесу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув музичний редактор кулінарного шоу "МастерШеф" Антон Вовк. Також ми розповідали, що помер батько експрем'єра України Борис Гройсман.
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