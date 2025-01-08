Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow На війні загинув переможець шоу "Танцюють всі" arrow

На війні загинув переможець шоу "Танцюють всі"

8 січня 2025 21:33
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
На фронті загинув переможець телешоу "Танцюють всі" Володимир Раков
Військовослужбовець ЗСУ, танцюрист Володимир Раков. Фото: Instagram/rakovvn
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

На війні загинув один з найпопулярніших учасників та переможець шостого сезону шоу "Танцюють всі" Володимир Раков. Йому було 30 років. На трагедію відреагували представники українського шоубізнесу.

Про загибель захисника України повідомила хореографиня Олена Голован.

Читайте також:

Загинув Володимир Раков

Захисник України був також учасником балету Apache Crew. За повідомленням колег Ракова, він загинув 6 січня під час виконання бойового завдання. 

Володимир Рахов смерть
Допис про загибель Володимира Ракова. Скриншот: Instagram/golovan_olena

Зворушливу публікацію зробила колишня телеведуча, інфлюєнсерка Ольга Фреймут. Вона зізналася, що любила Володимира та захоплювалася його талантом.

"Ти танцював а я вражалася твоїм танцям. Таких ніколи не було на цій землі, іноді я підозрювала тебе у тому, що ти божественний. Ми мали бути парою на "Танцях з зірками", якби не один йо..п з 1+1... Вова, ти — естет. Ангел. Легенда. Герой. Ти віддав життя за волю України. Дякую", — написала Фреймут.

Фреймут про Рахова
Оля Фреймут про загибель Володимира Ракова. Скриншот: Instagram/freimutolia

Дату та місце прощання із захисником України поки не оголошували. Свої співчуття в коментарях висловлюють представники шоубізнесу. 

Коментарі під дописом про Володимира Рахова
Коментарі під дописом про загибель Володимира Ракова. Скриншот: Instagram/golovan_olena

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув музичний редактор кулінарного шоу "МастерШеф" Антон Вовк. Також ми розповідали, що помер батько експрем'єра України Борис Гройсман.

смерть соцмережі Ольга Фреймут військові українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:43 У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

21:33 На війні загинув переможець шоу "Танцюють всі"

21:33 Чому ТЦК виписують штраф навіть після пред'явлення документів

21:24 Зеленський поговорив з головою ОБСЄ про підтримку України

21:20 Росіяни атакували Степногірськ — з-під завалів дістали загиблих

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:02 Зеленський та емір Катару обговорили повернення дітей з Росії

21:01 Зеленський візьме участь у Рамштайні — головне зі звернення

20:31 Світло в Одесі — чи будуть завтра відключення

20:26 Знаменитості відреагували на смертельний обстріл Запоріжжя

20:23 Зима повертається — якою буде погода в Україні завтра

21:43 У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

21:33 На війні загинув переможець шоу "Танцюють всі"

21:33 Чому ТЦК виписують штраф навіть після пред'явлення документів

21:24 Зеленський поговорив з головою ОБСЄ про підтримку України

21:20 Росіяни атакували Степногірськ — з-під завалів дістали загиблих

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:02 Зеленський та емір Катару обговорили повернення дітей з Росії

21:01 Зеленський візьме участь у Рамштайні — головне зі звернення

20:31 Світло в Одесі — чи будуть завтра відключення

20:26 Знаменитості відреагували на смертельний обстріл Запоріжжя

20:23 Зима повертається — якою буде погода в Україні завтра

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Text

08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2025
Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Text

21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла