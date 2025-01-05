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На війні загинув музичний редактор "МастерШеф"

5 січня 2025 14:37
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
На фронті загинув редактор кулінарного шоу "МастерШеф" Антон Вовк
Музичний редактор "МастерШеф" Антон Вовк. Фото: instagram.com/stbua/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

На фронті загинув музичний редактор кулінарного шоу "МастерШеф" Антон Вовк. У захисника залишилась дружина та дві доньки.

Про це повідомляється на офіційній сторінці телеканалу СТБ в Instagram.

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На фронті загинув Антон Вовк

Військовий ніс службу в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Полеглий захисник отримав понад десять нагород та відзнак, у тому числі золотий хрест за проявлену мужність.

Антон Вовк загинув 28.12.2024 під час виконання бойових завдань. Колеги чоловіка розповідають, що він був професіоналом своєї справи та завжди приходив на допомогу.

"Велика втрата у нашій старлайтівській родині. Загинув наш колега, музичний редактор проєкту МастерШеф та наш захисник, Антон Вовк. Антон працював з нами з 2011 року. Спочатку на телеканалі СТБ, з 2020 року — старшим музичним редактором Starlight Production", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ми розповідали, що акторка Любава Грєшнова пережила дві клінічні смерті.Також померла перша дружина письменника Сергія Жадана —  засновниця театру "Арабески" Світлана Олешко.

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