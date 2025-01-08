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На войне погиб победитель шоу "Танцюють всі"

8 января 2025 21:33
Евгений Берестюк - Редактор
На фронте погиб победитель телешоу "Танцюють всі" Владимир Раков
Военнослужащий ВСУ, танцор Владимир Раков. Фото: Instagram/rakovvn
Евгений Берестюк - Редактор

На войне погиб один из самых популярных участников и победитель шестого сезона шоу "Танцюють всі", Владимир Раков. Ему было 30 лет. На трагедию отреагировали представители украинского шоу-бизнеса.

О гибели защитника Украины сообщила хореограф Елена Голован.

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Защитник Украины был также участником балета Apache Crew. По сообщению коллег Ракова, он погиб 6 января во время выполнения боевого задания.

Владимир Рахов смерть
Пост о гибели Владимира Ракова. Скриншот: Instagram/golovan_olena

Трогательную публикацию сделала бывшая телеведущая, инфлюенсер Ольга Фреймут. Она призналась, что любила Владимира и восхищалась его талантом.

"Ты танцевал — а я поражалась твоим танцам. Таких никогда не было на этой земле, иногда я подозревала тебя в том, что ты божественен. Мы должны были быть парой на "Танцях з зірками", если бы не один йо..п с 1+1... Вова, ты эстет. Ангел. Легенда. Герой. Ты отдал жизнь за свободу Украины. Спасибо", — написала Фреймут.

Фреймут о Рахове
Оля Фреймут о гибели Владимира Ракова. Скриншот: Instagram/freimutolia

Дату и место прощания с защитником Украины пока не объявляли. Свои соболезнования в комментариях выражают представители шоу-бизнеса.

Комментарии под сообщением о Владимире Рахове
Комментарии под сообщением о гибели Владимира Ракова. Скриншот: Instagram/golovan_olena

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб музыкальный редактор кулинарного шоу "МастерШеф" Антон Вовк. Также мы рассказывали, что умер отец экс-премьера Украины Борис Гройсман.

смерть соцсети Ольга Фреймут военные украинские звезды

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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