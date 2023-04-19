На війні загинув учасник відомого українського рок-гурту: зворушливі слова від колег

Учасник гурту SilverTown, зірковий захисник України Андрій Касенюк. Фото: Facebook/SilverTown23band

Кривава війна, яку в нашій країні розв’язала політика Кремля, продовжує забирати життя кращих синів та доньок України. Стало відомо про загибель музиканта Андрія Касенюка. Він був учасником популярного рок-гурту SilverTown з Кам'янського.

Про це у Facebook повідомили члени колективу.

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"Андрій не вийшов на звʼязок, його більше з нами немає. Він отримав смертельне поранення. Подробиць і деталей поки ми не знаємо. Сказати що це важка втрата для кожного з нас, це не сказати нічого! Він був чи не єдиним у колективі хто з 15 років, коли потрапив на репетицію свого першого гурту PitStop, крізь усе життя і до останнього тримав той юнацький максималізм і ентузіазм, той дитячий вогонь в очах і безумовну віру в музичне майбутнє своє і свого гурту", — йдеться в заяві музикантів гурту.

Учасник гурту SilverTown, зірковий захисник України Андрій Касенюк. Фото: Facebook/SilverTown23band

За словами музикантів, напередодні вони збирали гроші на Starlink для Андрія та побратимів. Завдяки цьому пристрою та тим, хто донатив, Касенюк увесь цей час був на звʼязку з рідними, близькими. До того дня, як перестав дзвонити.

"Щодо подальшої діяльності нашого гурту, поки сказати важко. Час покаже. Зараз немає сенсу робити якісь прогнози. Андрій завжди залишиться в нашій памʼяті, в наших серцях у своїх творах, у відзнятих кліпах. Вічна тобі памʼять Брате! На таких як Ти витримала країна! Ти Герой, справжній Герой", — підсумували колеги зіркового захисника.

Учасник гурту SilverTown, зірковий захисник України Андрій Касенюк. Фото: Facebook/SilverTown23band

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