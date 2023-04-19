На войне погиб участник известной украинской рок-группы: трогательные слова от коллег

Участник группы SilverTown, звездный защитник Украины Андрей Касенюк. Фото: Facebook/SilverTown23band

Кровавая война, которую в нашей стране развязала политика Кремля, продолжает уносить жизни лучших сыновей и дочерей Украины. Стало известно о гибели музыканта Андрея Касенюка. Он был участником популярной рок-группы SilverTown из Каменского.

Об этом в Facebook сообщили члены коллектива.

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"Андрей не вышел на связь, его больше с нами нет. Он получил смертельное ранение. Подробностей и деталей пока мы не знаем. Сказать что это тяжелая потеря для каждого из нас, это не сказать ничего! Он был едва ли не единственным в коллективе кто с 15 лет, когда попал на репетицию своей первой группы PitStop, сквозь всю жизнь и до последнего держал тот юношеский максимализм и энтузиазм, тот детский огонь в глазах и безусловную веру в музыкальное будущее свое и своей группы", — говорится в заявлении музыкантов группы.

Участник группы SilverTown, звездный защитник Украины Андрей Касенюк. Фото: Facebook/SilverTown23band

По словам музыкантов, накануне они собирали деньги на Starlink для Андрея и его побратимов. Благодаря этому устройству и донатившим Касенюк все это время был на связи с родными, близкими.

"Что касается дальнейшей деятельности нашей группы, пока сказать сложно. Время покажет. Сейчас нет смысла делать какие-либо прогнозы. Андрей всегда останется в нашей памяти, в наших сердцах в своих произведениях, в отснятых клипах. Вечная тебе память Брат! На таких как Ты выдержала страна! Ты Герой, настоящий Герой", — подытожили коллеги звездного защитника.

Участник группы SilverTown, звездный защитник Украины Андрей Касенюк. Фото: Facebook/SilverTown23band

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