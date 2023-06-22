"Наближаюся до КПП": мобілізований Козловський показав, що отримав в ЗСУ

Співак Віталій Козловський у військовій частині. Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Тиждень тому співак Віталій Козловський опублікував фото з військкомату, на якому він отримував повістку. Йому вручили мобілізаційне розпорядження з направленням до військової частини. 38-річний артист вже проходить навчання. Віталій показав перші кадри з військової частини.

Відповідне відео Козловський опублікував у своїх соцмережах.

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Співак зняв та змонтував відео, на якому він прямує до однієї з військових частин. Аби обличчя наших захисників та локація не були ідентифіковані, задній фон Козловський заблюрив. За словами Віталія, сказати, що він хвилюється — це нічого не сказати.

"Я офіційно став військовим, адже маю свій військовий квиток. Не знаю, радіти цьому, чи плакати. А ще жетон, який на сленгу військових називають "смертник", — відверто розказав Козловський.

Також Віталій отримав форму. Співак зауважив, що раніше одяг йому підбирали стилісти. Козловський отримав від ЗСУ взуття, пояси, кепку, дві форми, шолом, бронежилет. Після цього артист вирушив на полігон.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому повістки приносять інвалідам, пенсіонерам і померлим. Також ми розповідали, чи можуть призвати чоловіка, який доглядає хворого родича.