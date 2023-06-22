"Приближаюсь к КПП": мобилизованный Козловский показал, что получил в ВСУ

Певец Виталий Козловский в воинской части. Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Неделю тому назад певец Виталий Козловский опубликовал фото из военкомата, на котором он получал повестку. Ему вручили мобилизационное распоряжение с направлением в воинскую часть. 38-летний артист уже проходит обучение. Виталий показал первые кадры с воинской части.

Соответствующее видео Козловский опубликовал в своих соцсетях.

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Певец снял и смонтировал видео, на котором он направляется в одну из воинских частей. Чтобы лицо наших защитников и локация не были идентифицированы, задний фон Козловский заблюрил. По словам Виталия, сказать, что он волнуется — это ничего не сказать.

"Я официально стал военным, ведь у меня есть свой военный билет. Не знаю, радоваться этому, плакать ли. А еще жетон, который на сленге военных называют "смертник", — откровенно рассказал Козловский.

Также Виталий получил форму. Певец отметил, что раньше одежду ему подбирали стилисты. Козловский получил от ВСУ обувь, пояса, кепку, две формы, шлем, бронежилет. После этого артист отправился на полигон.

Напомним, ранее мы писали, почему повестки приносят инвалидам, пенсионерам и умершим. Также мы рассказывали, могут ли призвать мужчину, который ухаживает за больным родственником.