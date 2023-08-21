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Найбільший інтерактивний кінофестиваль у світі пройде в Україні: дата та програма

21 серпня 2023 11:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Найбільший інтерактивний кінофестиваль у світі пройде в Україні: дата та програма
Глядачі в кінотеатрі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

26-й Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів оголосив дату старту. Покази по всьому світу, зокрема й в Україні, розпочнуться 28 вересня. До програми найбільшого інтерактивного кінофестивалю ввійшло десять стрічок. 

Про це повідомляє дистриб’ютор "Артхаус Трафік". 

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Українці вже всімнадцяте приєднаються до глядачів у всьому світі та візьмуть участь у голосуванні за переможців. Традиційно до фіналу потрапили різножанрові стрічки з різних країн. Значна частина програми — це фільми, які вже встигли зарекомендувати себе на престижних світових кінофестивалях: "Санденсі" у Сан-Себастьяні, Палм-Спрінґсі й Аннесі.

Приємним сюрпризом для глядачів також стане присутність у картинах упопулярних акторів. Так, серед акторського складу деяких стрічок з’являться зірки серіалів "Шантарам" і "Батьківщина", а також фільмів "Топ Ґан", "Влада" й "Коханець леді Чаттерлей".

Одразу кількома стрічками у програмі представлений жанр комедії. "Голосове керування" (Австралія) розповість про кумедну пригоду квіткового кур’єра. "Сімейний цирк" (США) — історія родини, яка намагається приховати правопорушення, але натомість починає з’ясування стосунків на очах у поліції. У "Дні кар’єри" (США) виступ старого бойз-бенду на дитячому заході обертається вірусним відео в соцмережах.

Про подію

Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів щороку об'єднує понад 100 тисяч поціновувачів короткого метра в понад 500 містах на шести континентах. Усі роботи-фіналісти Мангеттенського кінофестивалю короткометражних фільмів автоматично кваліфікуються для номінації на премію "Оскар".

Після перегляду в кінотеатрах українські глядачі зможуть проголосувати на сайті кінокомпанії, яка організовує фестиваль в нашій країні. Переможці будуть оголошені вже в жовтні цього року. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Чернівцях розпочався 14-й ОМКФ: які фільми можна подивитися. Також ми розповідали, що стала відома дата прем'єри першого фільму про українське IT.

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