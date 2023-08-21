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Самый большой интерактивный кинофестиваль в мире пройдет в Украине: дата и программа

21 августа 2023 11:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Самый большой интерактивный кинофестиваль в мире пройдет в Украине: дата и программа
Зрители в кино. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

26-й Манхеттенский фестиваль короткометражных фильмов огласил дату старта. Показы по всему миру, в том числе в Украине, начнутся 28 сентября. В программу крупнейшего интерактивного кинофестиваля вошли десять лент.

Об этом сообщает дистрибьютор "Артхаус Трафик".

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Украинцы уже в семнадцатый раз присоединятся к зрителям во всем мире и примут участие в голосовании за победителей. Традиционно в финал попали разножанровые ленты из разных стран. Значительная часть программы — это фильмы, которые уже успели зарекомендовать себя на престижных мировых кинофестивалях: "Санденсе" в Сан-Себастьяне, Палм-Спрингсе и Аннесе.

Приятным сюрпризом для зрителей станет присутствие в картинах популярных актеров. Так, среди актерского состава некоторых лент появятся звезды сериалов "Шантарам" и "Родина", а также фильмов "Топ Ган", "Власть" и "Любовь леди Чаттерлей".

Сразу несколькими лентами в программе представлен жанр комедии. "Голосовое управление" (Австралия) расскажет о забавном приключении цветочного курьера. "Семейный цирк" (США) — история семьи, которая пытается скрыть правонарушения, но начинает выяснение отношений на глазах у полиции. В "Дне карьеры" (США) выступление старого бойз-бэнда на детском мероприятии оборачивается вирусным видео в соцсетях.

О событии

Манхеттенский фестиваль короткометражных фильмов ежегодно объединяет более 100 тысяч ценителей короткого метра в более чем 500 городах на шести континентах. Все работы-финалисты Манхеттенского кинофестиваля короткометражных фильмов автоматически квалифицируются для номинации на премию "Оскар".

После просмотра в кинотеатрах украинские зрители смогут проголосовать на сайте кинокомпании, организующей фестиваль в нашей стране. Победители будут объявлены уже в октябре этого года.

Напомним, ранее мы писали, что в Черновцах начался 14 ОМКФ: какие фильмы можно посмотреть. Также мы рассказывали, что стала известна дата премьеры первого фильма об украинском IT.

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