Стала відома дата прем'єри першого фільму про українське IT: відео

Кадр з фільму "Перший код". Фото: YULA Company

Команда художньо-документального фільму "Перший код" презентувала новий трейлер та постер. А також оголосила дату всеукраїнської премʼєри.

Про це повідомляється в соцмережах стрічки.

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Подробиці

"Перший код", візитівка української ІТ-сфери, з бюджетом понад 500 тисяч доларів, нещодавно зібрав багато позитивних відгуків та рецензій під час закритих показів у Варшаві, Лондоні, Берліні, Барселоні, Лісабоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.

Продюсер фільму Владислав Савченко та режисер Артур Лерман представили захоплюючий трейлер стрічки та оголосили, що вона вийде на українські екрани вже 16 листопада цього року.

Перший код" — це стрічка про становлення української галузі IT від 1950-х років минулого століття, коли українські інженери працювали над створенням першого комп’ютера, до сьогодення, коли ІТ-сектор став важливою частиною боротьби з Росією.

У фінальній сцені "Першого коду" перетинаються дві сюжетні лінії — реальна та віртуальна. Щоб показати видовищну битву білих та чорних хакерів, до роботи залучали каскадерів, самі ж актори опановували бойові прийоми.

Кожен глядач почує історії про створення кібервійськ з уст найвпливовіших людей світу. Зокрема від міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова — про те, яку роль зіграв кожен українець у кібервійни.

"Перший код" відзнято у форматі документальної драми. Це кіно на основі інформації з публічних джерел, розмов із фаундерами IT-компаній. Розповіді з перших вуст про те, як зароджувалася українська IT-сфера. Фільм створено за ініціативи команди асоціації EASE (Європейської асоціації програмної інженерії).

Кадр з фільму "Перший код". Фото: YULA Company

Раніше ми писали, що гурт TVORCHI презентували пісню про українських кіберсуперменів, яка стала саундтреком до фільму "Перший код".