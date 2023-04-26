Світлана Тарабарова показала всю свою сім'ю – зворушливі фото

Співачка Світлана Тарабарова на інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка, музикальний продюсер та акторка Світлана Тарабарова поділилася зворушливими сімейними знімками. Популярна артистка показала свою родину в повному складі та новонароджену дитину, з якою вона нещодавно повернулася з пологового будинку.

Відповідні кадри Світлана Тарабарова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Популярна артистка показала зворушливу кадри, де можна помітити родину в повному складі. На фотографії можна побачити двох старших дітей, чоловіка та саму Світлану Тарабарову. Всі вони знаходяться біля новонародженої дитини та щасливо посміхаються.

"Хочу поділитися з вами цим теплом наша перша зустріч всією родиною Дякую всім ще раз за привітання стільки любові Дякую за фото @pankovaalina @mnemonica.photostudio", — підписала щасливі фотографії зі своїми дітьми Світлана Тарабарова.

Численні користувачі не змогли пройти повз таких фотографій та почали висловлювати свою думку під ними. Люди почали писати багато різних слів, залишаючи численні коментарі під фотографіями української виконавиці.

"Те відчуття, коли пам'ятаєш концерти за часів Вашої першої вагітності. А зараз дивишься фото — а у вас вже троє маленьких", "Краще про свою вагу задумались ((( а то це виглядає трошки жашхливо!", "Які милі!!! Діти, найкраща мотивація жити, творити, мріяти, Вірити і Перемагати!!!....Народжені у війну, найсильніше, найкраще покоління нашої незламної України!!! Люблю Вас!!!", "Дивлюсь на фото, і на очах з‘являються сльози радості за ВАС Щастя вам, здоров‘я діточкам", — висловилися люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Світлани Тарабарової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Світлани Тарабарової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Світлани Тарабарової. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Світлана Тарабарова звернулася до людей в окупації.

Раніше ми розповідали, що співачка Світлана Тарабарова зворушила публіку відео з батьками, які були в окупації.

Також ми повідомляли про те, що співачка Світлана Тарабарова розповіла про скандал з Наталією Могилевською.