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Світлана Тарабарова стала багатодітною матір'ю: перше фото з пологового будинку

19 квітня 2023 17:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Світлана Тарабарова стала багатодітною матір'ю: перше фото з пологового будинку
Співачка Світлана Тарабарова перед пологами. Фото: менеджмент артистки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Світлана Тарабарова народила третю дитину. В зірки українського шоу-бізнесу народилась донька. 

Артистка опублікувала у своєму Instagram перше фото з пологового будинку. 

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32-річна співачка активно висвітлювала у соцмережах свою третю вагітність. Світлана розповідала, як готується до пологів, та публікувала фото та відео з сином Іваном та донькою Марією. 

Нова україночка народилась в середу, 19 квітня. Її зріст склав 54 см, а вага 3 кг 830 грамів. 

"Донечка, як ми на тебе чекали. Ти прийшла в цей світ в найважчі часи нашої історії. Але ми дуже мріємо, аби ти зростала в мирі, а слово війна ти чула лише на уроках історії. Зростай здорова, щаслива, в любові. Твої безмежно втомлені, але настільки ж безмежно щасливі батьки", — написала Тарабарова. 

Одними з перших новоспечену зіркову багатодітну матір привітали колеги по шоу-бізнесу: співаки Михайло Хома (DZIDZIO), Павло Зібров; співачки Оля Цибульська, MamaRika, Alyosha; шоумени Анатолій Анатоліч, Слава Дьомін; блогерка Даша Квіткова та інші знаменитості. 

Знаменитості вітають Світлану Тарабарову з пологами. Скриншот: Instagram/tarabarova

Особисте життя Тарабарової

2016 року Світлана вийшла заміж за свого директора Олексія Бондаря. 2018-го вона народила первістка Івана, 2020-го — доньку Марію.

Саме під час другої вагітності Тарабарова стала головною героїнею реаліті-шоу "Декрет вже не секрет" на телеканалі М1. Про участь у телешоу Світлана розповіла разом із новиною про народження донечки.

Упродовж усієї вагітності виконавицю супроводжувала телекамера, демонструючи усі ключові моменти вагітності на одному зірковому прикладі. Кожен випуск був присвячений конкретній тематиці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на девʼятому місяці своєї третьої вагітності Світлана Тарабарова презентувала музичну новинку "Дитячий альбом". Також ми розповідали, що оскароносна американська акторка Гіларі Свенк вперше стала матір'ю в 48 років.

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