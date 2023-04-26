Светлана Тарабарова показала всю свою семью – трогательные фото

Певица Светлана Тарабарова на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, музыкальный продюсер и актриса Светлана Тарабарова поделилась трогательными семейными снимками. Популярная артистка показала свою семью в полном составе и новорожденного ребенка, с которым он недавно вернулся из роддома.

Соответствующие кадры Светлана Тарабарова разместила на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Популярная артистка показала трогательные кадры, где можно заметить семью в полном составе. На фотографии можно увидеть двоих старших детей, мужа и саму Светлану Тарабарову. Все они находятся возле новорожденного ребенка и счастливо улыбаются.

"Хочу поделиться с вами этим теплом наша первая встреча всей семьей Спасибо всем еще раз за поздравление столько любви Спасибо за фото @pankovaalina @mnemonica.photostudio", — подписала счастливые фотографии со своими детьми Светлана Тарабарова.

Многие пользователи не смогли пройти мимо таких фотографий и начали высказывать свое мнение под ними. Люди начали писать много разных слов, оставляя многочисленные комментарии под фотографиями украинской исполнительницы.

"То ощущение, когда помнишь концерты во времена Вашей первой беременности. А сейчас смотришь фото — а у вас уже трое маленьких", "Лучше о своем весе задумались ((( а то это выглядит немножко ужасно!", "какие милые!). Дети, лучшая мотивация жить, творить, мечтать, Верить и Побеждать!!!....Рожденные в войну, самое сильное, лучшее поколение нашей несгибаемой Украины!!! Люблю Вас!!!", "Смотрю на фото, и глазах появляются слезы радости за ВАС Счастье вам, здоровье детишкам", — высказались люди в комментариях.

Комментарии со страницы Светланы Тарабаровой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Светланы Тарабаровой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Светланы Тарабаровой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Светлана Тарабарова обратилась к людям в оккупации.

Ранее мы рассказывали, что певица Светлана Тарабарова тронула публику видео с находившимися в оккупации родителями.

Также мы сообщали о том, что певица Светлана Тарабарова рассказала о скандале с Наталией Могилевской.