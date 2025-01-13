Наомі Кемпбелл вперше за довгий час показала дітей від сурогатної мами - фото

Наомі Кемпбелл на рідкісних кадрах показала дітей, яких приховує
Супермодель Наомі Кемпбелл приховує своє особисте життя від сторонніх очей, особливо своїх двох дітей. Вперше за тривалий час зірка показала однорічного сина та трирічну доньку.
Світлинами з малечею модель поділилася в Instagram.
Наомі Кемпбелл показала дітей від сурогатної матері
У своєму фото блогу 54-річна знаменитість показала шанувальникам, як провела зимові канікули. Разом із рідними Кемпбелл вирушила на відпочинок до Швейцарії.
Зіркова мама на рідкісних кадрах показала своїх дітей, яких їй народила сурогатна мати. На щасливих фото супермодель та малюки весело проводять час — вони каталися на лижах та санчатах, бавилися у снігу та навіть відвідали місцеву ферму.
А після ігор на подвір'ї родина насолоджувалася затишною атмосферою біля каміну. Наомі обрала для себе та дітей однакові картаті піжами.
Щоправда, на усіх фото Кемпбелл, як і раніше, закрила обличчя своїх малюків смайликами. Окрім обличчя дітей, супермодель також закриває будь-які частини їхнього тіла, що не прикриті одягом. Фани припустили, що зірка таким чином приховує колір шкіри доньки та сина.
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