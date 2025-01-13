Наомі Кемпбелл вперше за довгий час показала дітей від сурогатної мами - фото

Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Супермодель Наомі Кемпбелл приховує своє особисте життя від сторонніх очей, особливо своїх двох дітей. Вперше за тривалий час зірка показала однорічного сина та трирічну доньку.

Світлинами з малечею модель поділилася в Instagram.

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У своєму фото блогу 54-річна знаменитість показала шанувальникам, як провела зимові канікули. Разом із рідними Кемпбелл вирушила на відпочинок до Швейцарії.

Наомі Кемпбелл зі своїми сином та донькою. Фото: instagram.com/naomi

Зіркова мама на рідкісних кадрах показала своїх дітей, яких їй народила сурогатна мати. На щасливих фото супермодель та малюки весело проводять час — вони каталися на лижах та санчатах, бавилися у снігу та навіть відвідали місцеву ферму.

Донька Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Син та донька Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/naomi

А після ігор на подвір'ї родина насолоджувалася затишною атмосферою біля каміну. Наомі обрала для себе та дітей однакові картаті піжами.

Наомі Кемпбелл зі своїми дітьми на відпочинку. Фото: instagram.com/naomi

Щоправда, на усіх фото Кемпбелл, як і раніше, закрила обличчя своїх малюків смайликами. Окрім обличчя дітей, супермодель також закриває будь-які частини їхнього тіла, що не прикриті одягом. Фани припустили, що зірка таким чином приховує колір шкіри доньки та сина.

Наомі Кемпбелл зі своїм сином. Фото: instagram.com/naomi

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