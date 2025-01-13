Наоми Кэмпбелл впервые за долгое время показала детей от суррогатной мамы - фото

Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Супермодель Наоми Кэмпбелл скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, особенно своих двух детей. Впервые за долгое время звезда показала годовалого сына и трехлетнюю дочь.

Снимками с малышами модель поделилась в Instagram.

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В своем фото блоге 54-летняя знаменитость показала поклонникам, как провела зимние каникулы. Вместе с родными Кэмпбелл отправилась на отдых в Швейцарию.

Наоми Кэмпбелл со своими сыном и дочерью. Фото: instagram.com/naomi

Зарящая мама на редких кадрах показала своих детей, которых ей родила суррогатная мать. На счастливых фото супермодель и малыши весело проводят время - они катались на лыжах и санках, играли в снегу и даже посетили местную ферму.

Дочь Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Сын и дочь Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/naomi

А после игр во дворе семья наслаждалась уютной атмосферой у камина. Наоми выбрала для себя и детей одинаковые клетчатые пижамы.

Наоми Кэмпбелл со своими детьми на отдыхе. Фото: instagram.com/naomi

Правда, на всех фото Кэмпбелл по-прежнему закрыла лица своих малышей смайликами. Кроме лица детей, супермодель также закрывает любые части их тела, которые не прикрыты одеждой. Фаны предположили, что звезда таким образом скрывает цвет кожи дочери и сына.

Наоми Кэмпбелл со своим сыном. Фото: instagram.com/naomi

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