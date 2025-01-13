Наоми Кэмпбелл впервые за долгое время показала детей от суррогатной мамы - фото

Наоми Кэмпбелл на редких кадрах показала детей, которых скрывает
Супермодель Наоми Кэмпбелл скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, особенно своих двух детей. Впервые за долгое время звезда показала годовалого сына и трехлетнюю дочь.
Снимками с малышами модель поделилась в Instagram.
Наоми Кэмпбелл показала детей от суррогатной матери
В своем фото блоге 54-летняя знаменитость показала поклонникам, как провела зимние каникулы. Вместе с родными Кэмпбелл отправилась на отдых в Швейцарию.
Зарящая мама на редких кадрах показала своих детей, которых ей родила суррогатная мать. На счастливых фото супермодель и малыши весело проводят время - они катались на лыжах и санках, играли в снегу и даже посетили местную ферму.
А после игр во дворе семья наслаждалась уютной атмосферой у камина. Наоми выбрала для себя и детей одинаковые клетчатые пижамы.
Правда, на всех фото Кэмпбелл по-прежнему закрыла лица своих малышей смайликами. Кроме лица детей, супермодель также закрывает любые части их тела, которые не прикрыты одеждой. Фаны предположили, что звезда таким образом скрывает цвет кожи дочери и сына.
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